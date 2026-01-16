O Museu Flamengo será fechado temporariamente a partir de 1º de fevereiro para a realização de obras de reforço estrutural na sede da Gávea. Segundo o clube, o último dia de visitação ao público será em 31 de janeiro.

De acordo com nota divulgada pelo Flamengo, as intervenções visam preparar o espaço para uma nova etapa de modernização, que permitirá futuras instalações no andar superior do museu, entre elas a academia do clube. O projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em novembro de 2025.

A previsão é de que as obras tenham duração de cinco meses. Durante esse período, a Mude Brasil, empresa responsável pela operação do Museu Flamengo, participará do desenvolvimento do projeto voltado à futura expansão do espaço.

O clube informou que a iniciativa faz parte do planejamento para adequações estruturais da sede e reafirmou o compromisso com a preservação da memória rubro-negra.

Marco de Oliveira, Sócio Lance!, visita o Museu Flamengo (Foto: Maurício Luz / Lance!)

