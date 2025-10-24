Volta Redonda x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Voltaço e Coxa estão separados por 23 pontos Série B
Em brigas opostas, Volta Redonda e Coritiba se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 34ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), ESPN (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).
O Voltaço está na 17ª posição, com 34 pontos, a três pontos do Athletic-MG, primeiro time fora da ZR, enquanto o Coxa é líder, com 57 pontos, três pontos acima do Novorizontino, quinto colocado.
Volta Redonda x Coritiba
Como chegam os dois times?
O Volta Redonda perdeu do Operário-PR por 2 a 1, no Germano Krüger, e segue sem conseguir duas vitórias seguidas na competição. Contra o segundo melhor visitante, o Voltaço se apega no desempenho recente de quatro jogos sem perder em casa, com duas vitórias e dois empates - o último revés foi por 2 a 0 para o Athletic-MG, em 31 de agosto, pela 24ª rodada.
Para o jogo, o técnico Rogério Corrêa possui o desfalque do volante André Luiz, que cumpre suspensão. Igor Maduro é o favorito para substituí-lo, com Bruno Barra e Dener como outras alternativas.
O Coritiba vem de empate em 0 a 0 com o Athletico, em desvantagem numérica e no Couto Pereira, e não vence há dois jogos - antes, perdeu por 1 a 0 do Cuiabá, na Arena Pantanal. A última vitória foi por 2 a 1 contra o Atlético-GO, em 9 de outubro, pela 31ª rodada, em casa.
O treinador Mozart tem as baixas do zagueiro reserva Tiago Cóser, do lateral-esquerdo Bruno Melo e do atacante Clayson, suspensos. Zeca e Lucas Ronier, que voltou a jogar no clássico após se recuperar de lesão, devem entrar no time. No ataque, Gustavo Coutinho e Dellatorre disputam como centroavante.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
Confira as informações do jogo entre Volta Redonda e Coritiba pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
VOLTA REDONDA X CORITIBA
34ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Sábado (25), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), ESPN (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)
Jefferson Paulino, Wellington Silva, Igor Moraes, Lucas Adell e Caio Roque; Thallyson, Igor Maduro e Raí; João Pedro, Vitinho Lopes e Ygor Catatau.
CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca (João Almeida); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho (Dellatorre).
