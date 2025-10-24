menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Volta Redonda x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Voltaço e Coxa estão separados por 23 pontos Série B

Avatar
Lance!
Florianópolis (SC)
Dia 24/10/2025
16:00
Ficha técnica: Volta Redonda x Coritiba
imagem cameraVolta Redonda e Coritiba jogam pela Série B. Foto: Arte/Lance!
Em brigas opostas, Volta Redonda e Coritiba se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 34ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), ESPN (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Voltaço está na 17ª posição, com 34 pontos, a três pontos do Athletic-MG, primeiro time fora da ZR, enquanto o Coxa é líder, com 57 pontos, três pontos acima do Novorizontino, quinto colocado.

Volta Redonda x Coritiba

Volta Redonda-escudo-onde-assistir
VOL
Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
34ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Sábado, 25 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília)
Local
Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
Árbitro
Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes
Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
Var
José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
Onde assistir
Disney+

Como chegam os dois times?

O Volta Redonda perdeu do Operário-PR por 2 a 1, no Germano Krüger, e segue sem conseguir duas vitórias seguidas na competição. Contra o segundo melhor visitante, o Voltaço se apega no desempenho recente de quatro jogos sem perder em casa, com duas vitórias e dois empates - o último revés foi por 2 a 0 para o Athletic-MG, em 31 de agosto, pela 24ª rodada.

Para o jogo, o técnico Rogério Corrêa possui o desfalque do volante André Luiz, que cumpre suspensão. Igor Maduro é o favorito para substituí-lo, com Bruno Barra e Dener como outras alternativas.

O Coritiba vem de empate em 0 a 0 com o Athletico, em desvantagem numérica e no Couto Pereira, e não vence há dois jogos - antes, perdeu por 1 a 0 do Cuiabá, na Arena Pantanal. A última vitória foi por 2 a 1 contra o Atlético-GO, em 9 de outubro, pela 31ª rodada, em casa.

O treinador Mozart tem as baixas do zagueiro reserva Tiago Cóser, do lateral-esquerdo Bruno Melo e do atacante Clayson, suspensos. Zeca e Lucas Ronier, que voltou a jogar no clássico após se recuperar de lesão, devem entrar no time. No ataque, Gustavo Coutinho e Dellatorre disputam como centroavante.

Confira as informações do jogo entre Volta Redonda e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
VOLTA REDONDA X CORITIBA
34ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (25), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), ESPN (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)
Jefferson Paulino, Wellington Silva, Igor Moraes, Lucas Adell e Caio Roque; Thallyson, Igor Maduro e Raí; João Pedro, Vitinho Lopes e Ygor Catatau.

CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca (João Almeida); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho (Dellatorre).

