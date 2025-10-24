Em brigas opostas, Volta Redonda e Coritiba se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 34ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), ESPN (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

continua após a publicidade

O Voltaço está na 17ª posição, com 34 pontos, a três pontos do Athletic-MG, primeiro time fora da ZR, enquanto o Coxa é líder, com 57 pontos, três pontos acima do Novorizontino, quinto colocado.

Volta Redonda x Coritiba VOL CFC 34ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 25 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB) Var José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Volta Redonda perdeu do Operário-PR por 2 a 1, no Germano Krüger, e segue sem conseguir duas vitórias seguidas na competição. Contra o segundo melhor visitante, o Voltaço se apega no desempenho recente de quatro jogos sem perder em casa, com duas vitórias e dois empates - o último revés foi por 2 a 0 para o Athletic-MG, em 31 de agosto, pela 24ª rodada.

continua após a publicidade

Para o jogo, o técnico Rogério Corrêa possui o desfalque do volante André Luiz, que cumpre suspensão. Igor Maduro é o favorito para substituí-lo, com Bruno Barra e Dener como outras alternativas.

O Coritiba vem de empate em 0 a 0 com o Athletico, em desvantagem numérica e no Couto Pereira, e não vence há dois jogos - antes, perdeu por 1 a 0 do Cuiabá, na Arena Pantanal. A última vitória foi por 2 a 1 contra o Atlético-GO, em 9 de outubro, pela 31ª rodada, em casa.

continua após a publicidade

O treinador Mozart tem as baixas do zagueiro reserva Tiago Cóser, do lateral-esquerdo Bruno Melo e do atacante Clayson, suspensos. Zeca e Lucas Ronier, que voltou a jogar no clássico após se recuperar de lesão, devem entrar no time. No ataque, Gustavo Coutinho e Dellatorre disputam como centroavante.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Volta Redonda e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X CORITIBA

34ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (25), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), ESPN (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jefferson Paulino, Wellington Silva, Igor Moraes, Lucas Adell e Caio Roque; Thallyson, Igor Maduro e Raí; João Pedro, Vitinho Lopes e Ygor Catatau.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca (João Almeida); Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Gustavo Coutinho (Dellatorre).