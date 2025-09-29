Ex-Coritiba, Igor Paixão recebe Chuteira de Ouro europeia; veja
Brasileiro faz sucesso na Europa desde que saiu do futebol do Brasil e acertou com o Feynoord, da Holanda
O atacante Igor Paixão, do Olympique de Marselha, recebeu oficialmente o prêmio Chuteira de Ouro. O brasileiro havia sido anunciado como vencedor em maio deste ano e foi homenageado no CT do clube francês. Ex-joia do Coritiba, o centrovante faz sucesso na Europa desde que saiu do futebol do Brasil e acertou com o Feynoord, da Holanda, equipe que defendeu nas últimas três temporadas.
A Chuteira de Ouro é concedida ao melhor jogador da Eredivisie (Campeonato Holandês), com base nas avaliações dos repórteres do jornal "De Telegraaf" e da revista "Voetbal International". O prêmio, criado em 1982, é um dos mais prestigiados do futebol holandês.
Passagem de Igor Paixão, vencedor da Chuteira de Ouro, na Holanda
O ponta de 25 anos foi o principal destaque do Feyenoord. Na última temporada, o jogador marcou 18 gols, além de distribuir 19 assistências, em 47 jogos. Igor Paixão terminou o Campeonato Holandês como vice-artilheiro, e se destacou após brilhar contra o Milan na Champions League.
O desempenho chamou a atenção de diversos clubes europeus, e Igor acabou contratado pelo Olympique de Marselha por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 227 milhões) caso atinja metas contratuais.
