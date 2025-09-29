menu hamburguer
Futebol Internacional

Ex-Coritiba, Igor Paixão recebe Chuteira de Ouro europeia; veja

Brasileiro faz sucesso na Europa desde que saiu do futebol do Brasil e acertou com o Feynoord, da Holanda

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 29/09/2025
11:24
Igor Paixão durante coletiva de apresentação no Olympique Marseille
imagem cameraIgor Paixão durante coletiva de apresentação no Olympique Marseille (Foto: Christophe Simon/AFP)
O atacante Igor Paixão, do Olympique de Marselha, recebeu oficialmente o prêmio Chuteira de Ouro. O brasileiro havia sido anunciado como vencedor em maio deste ano e foi homenageado no CT do clube francês. Ex-joia do Coritiba, o centrovante faz sucesso na Europa desde que saiu do futebol do Brasil e acertou com o Feynoord, da Holanda, equipe que defendeu nas últimas três temporadas.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Chuteira de Ouro é concedida ao melhor jogador da Eredivisie (Campeonato Holandês), com base nas avaliações dos repórteres do jornal "De Telegraaf" e da revista "Voetbal International". O prêmio, criado em 1982, é um dos mais prestigiados do futebol holandês.

Passagem de Igor Paixão, vencedor da Chuteira de Ouro, na Holanda

O ponta de 25 anos foi o principal destaque do Feyenoord. Na última temporada, o jogador marcou 18 gols, além de distribuir 19 assistências, em 47 jogos. Igor Paixão terminou o Campeonato Holandês como vice-artilheiro, e se destacou após brilhar contra o Milan na Champions League.

O desempenho chamou a atenção de diversos clubes europeus, e Igor acabou contratado pelo Olympique de Marselha por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 227 milhões) caso atinja metas contratuais.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Igor Paixão, do Olympique de Marselha, recebeu a Chuteira de Ouro
Igor Paixão, do Olympique de Marselha, recebeu a Chuteira de Ouro (Foto: Reprodução)

