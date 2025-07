Vitória x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vitória x Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA). O confronto, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Depois de duas partidas como visitante, Fábio Carille terá a oportunidade de comandar o Vitória pela primeira vez no Barradão. O time rubro-negro ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, abrindo a zona de rebaixamento com 12 pontos em 14 jogos. Até aqui, a equipe conquistou apenas duas vitórias, somou seis empates e sofreu seis derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 15, resultando em um saldo negativo de cinco. Apesar da posição delicada, o sistema defensivo demonstra algum equilíbrio em comparação aos concorrentes diretos, mas o setor ofensivo ainda precisa evoluir para tirar o clube do Z-4.

Ficha do jogo VIT RBB 15ª Rodada Série A Data e Hora Sábado, 19 de julho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Barradão, em Salvador (BA) Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE) Var Charly Wendy Straub Deretti (SC) Onde assistir

O Red Bull Bragantino, por sua vez, vive uma das melhores campanhas de sua história na Série A. O Massa Bruta soma 27 pontos e ocupa a terceira posição, com a mesma pontuação do vice-líder Flamengo e apenas três a menos que o líder Cruzeiro.

continua após a publicidade

Histórico do confronto

Vitória e Red Bull Bragantino já se enfrentaram 21 vezes na história, com equilíbrio no retrospecto: são 9 vitórias do time baiano, 10 do Massa Bruta e apenas 2 empates. No Barradão, o Leão leva vantagem, com 7 triunfos em 12 partidas, enquanto os paulistas venceram 5 vezes em Salvador. Já no interior paulista, o Bragantino domina o confronto, com 5 vitórias em 9 jogos, contra 2 do Vitória e 2 empates.

O duelo mais recente aconteceu pelo Brasileirão de 2024, quando o Vitória venceu por 1 a 0 no Barradão. O próximo encontro será neste domingo, pela 15ª rodada da Série A de 2025, novamente no estádio Manoel Barradas.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Vitória x Bragantino

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BRAGANTINO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ryller e Ronald Lopes; Matheuzinho, Renato Kayzer e Lucas Braga (Osvaldo). (Técnico: Fábio Carille)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Nathan Mendes), Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Mosquera (Vinicinho). (Técnico: Fernando Seabra)