Atlético-MG não vai bem, mas Hulk garante vitória sobre o Bucaramanga

O Atlético-MG venceu o jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana por 1 a 0. O Galo derrotou o Bucaramanga, na Colômbia, com um jogador a menos por boa parte do segundo tempo. Os mineiros não fizeram uma boa partida, que teve dominância da equipe da casa, mas Hulk, de pênalti, garantiu a vitória atleticana.

continua após a publicidade

➡️ Antes de jogo pela Sula, Atlético-MG quita salários com elenco

O Atlético joga por um empate para avançar para as oitavas de final da Sul-Americana. Caso o Bucaramanga vença por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O jogo será na próxima quinta-feira (24), na Arena MRV.

Como foi o jogo

O Bucaramanga dominou o primeiro tempo. A primeira grande chance veio com Hinestroza, que recebeu inversão pela esquerda e finalizou forte, e Everson espalmou.

continua após a publicidade

Aos 21, Menino errou no corte, e Pons recebeu com espaço dentro da área. O atacante finalizou forte, para Everson salvar o Galo novamente.

Aos 31, o Bucaramanga chegou muito próximo de marcar. Londoño recebeu dentro da área e tocou para o meio. Sambueza finalizou de primeira, sem goleiro. Lyanco salvou o Galo. No rebote, o camisa 10 finalizou na rede pelo lado de fora.

O primeiro tempo foi todo dos colombianos, foram oito finalizações no gol, contra nenhuma do Atlético.

Na segunda etapa, o Galo ensaiou uma melhora. Logo no começo, Rony acertou a primeira finalização da equipe no gol, exigindo uma boa defesa do arqueiro rival.

continua após a publicidade

Porém, aos seis minutos, Alan Franco recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. Com isso, os colombianos retomaram o controle do jogo.

Logo na primeira jogada, Igor Gomes foi decisivo para o Atlético. Em jogada com Hulk, o camisa 17 invadiu a área e sofreu pênalti. Hulk cobrou e marcou o gol do Galo.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Igor Gomes sofre pênalti em jogo do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Os colombianos seguiram levando perigo e buscando o gol de empate, porém o Atlético conseguiu segurar o placar. Duarte, lateral colombiano, ainda foi expulso na reta final de jogo, após também levar o segundo cartão amarelo, deixando 10 contra 10.

⚽ ESCALAÇÕES

BUCARAMANGA (Técnico: Leonel Álvarez )

Quintana; Bayron Duarte, Mena, Henao e Hinestroza (Las Salas); Zarate (Flores) e Castro; Gil (Mosquera), Sambueza e Londoño (Vásquez); Pons.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Igor Rabello), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Iván Román) e Gustavo Scarpa (Rômulo); Dudu (Igor Gomes), Hulk (João Marcelo) e Rony.

Confira as informações do jogo entre Bucaramanga x Atlético Mineiro

✅ FICHA TÉCNICA

BUCARAMANGA 0 X 1 ATLÉTICO MINEIRO

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (IDA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta, 17 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Departmental Américo Montanini Stadium (COL);

🥅 Gols: Hulk (20'/2°T);

🟨 Cartões amarelos: Henao (BUC) , Duarte (BUC / dois cartões amarelos) e Hinestroza (BUC) / Scarpa (ATL), Alan Franco (ATL / dois cartões amarelos), Igor Gomes (ATL) e João Marcelo (ATL);

🟥 Cartão vermelho: Alan Franco (ATL) e Duarte (BUC)



🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN);

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN);

🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN).