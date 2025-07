Fortaleza x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fortaleza x Bahia se enfrentam neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. O confronto, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

O Fortaleza atravessa um momento de forte pressão, que culminou na demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino não resistiu à sequência negativa e deixou o comando após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Para ocupar a vaga, o clube anunciou o português Renato Paiva, que assinou contrato válido até o fim de 2026. Vice-lanterna da Série A, o Leão tem apenas 10 pontos, três a menos que a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

15ª Rodada Série A

O Bahia ocupa a quarta colocação na tabela com 24 pontos em 13 partidas disputadas. A equipe venceu sete jogos, empatou três e perdeu outros três, somando um aproveitamento de 61%. O ataque marcou 16 gols, enquanto a defesa sofreu 12, resultando em um saldo positivo de quatro gols. Nos últimos compromissos, o time vem mostrando regularidade, com uma sequência de vitórias que mantém o clube firme na briga pelas primeiras posições.

Histórico do confronto

Bahia e Fortaleza já se enfrentaram 48 vezes na história, com vantagem para o Tricolor baiano, que soma 19 vitórias, contra 14 triunfos da equipe cearense e 15 empates. Atuando em Salvador, o domínio do Bahia é ainda maior: em 23 partidas, foram 14 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. Já em Fortaleza, o equilíbrio é maior, mas os mandantes levam a melhor, com 12 vitórias, oito empates e cinco triunfos dos baianos.

Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BAHIA

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 18 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Magrão; Brítez, Kuscevic, Gaston Ávila e Diogo Barbosa; Martínez, Matheus Pereira e Lucas Sasha; Marinho, Lucero e Breno Lopes. (Técnico: Renato Paiva)

BAHIA: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Cauly, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. (Técnico: Rogério Ceni)