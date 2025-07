Santos se fortalece mentalmente ao retomar o caminho das vitórias

Após a vitória do Santos diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, ficou evidente uma evolução mental da equipe, segundo o técnico Cléber Xavier.

Desde a chegada do comandante ao Peixe, no dia 29 de abril, ele foi constantemente questionado sobre a necessidade de contratar uma psicóloga para fazer o acompanhamento e orientar os atletas.

Em uma entrevista coletiva, disse que tinha conversado com o ex-CEO Pedro Martins sobre a montagem do departamento, que não existe desde 2023.

Na ocasião, o Peixe estava na zona do rebaixamento, não apresentava evolução em campo e sofria diversas críticas da torcida, que chegou a invadir o CT para conversar com as lideranças do elenco.

Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Rubro-Negro, na última quarta-feira (16), na Vila Belmiro, Cléber Xavier comentou sobre o novo momento que vive a equipe santista na tabela.

— Quando você está mentalmente forte, você se une contra tudo e contra todos. A gente entende que as críticas são naturais, da imprensa, da torcida. A própria autocrítica de não estar rendendo. Fortalecidos mentalmente, trabalhamos com alegria internamente. Eu sempre comentei com as pessoas mais próximas. Mesmo naquela situação ruim, parecia que eu estava na primeira página de onde eu queria chegar. No dia a dia, na entrega dos treinos, o ambiente estava bom. Na prática, demonstramos isso nas relações, não só no campo, mas no ambiente da concentração, no ônibus, na chegada ao vestiário, no jogo com a grandeza de hoje... Eles estavam prontos e fortes. E isso foi colocado agora pelo capitão. Foi o que ele disse na roda pós-jogo, antes de irmos embora — disse o técnico.

Virada de chave?

A vitória diante do Flamengo foi a primeira em casa sob o comando de Cléber Xavier e o segundo triunfo seguido. Antes, o Peixe tinha vencido o Fortaleza, de virada, por 3 a 2, no Castelão.

O técnico falou sobre o crescimento do time e também sobre a dificuldade de gerir um elenco que joga apenas uma competição até o final do ano.

— Eu estou há muito tempo no futebol, e a primeira coisa que eu gosto de criar quando chego nos trabalhos, antes como auxiliar e agora como treinador, é um ambiente bom de trabalho. Eu sou um líder que convence. Essa é a minha forma de liderar. Eu gosto de criar um ambiente bom de trabalho. Estou satisfeito com o grupo desde o início. Quando a gente viveu uma fase muito ruim, de criar situações e de não vencer mesmo criando, eles continuaram trabalhando muito. Temos um grupo com três jogadores por posição, e a gente tem trabalhado junto com a diretoria e o Mattos para reforçar. É difícil relacionar um número específico de jogadores, que são poucos. Eu estou feliz, pois eles estão entregando tudo no treinamento. É difícil um time com 30 jogadores disputar só uma competição. Como eu queria ter continuado na Copa do Brasil... Não tenho Sul-Americana nem Libertadores. Tenho que trabalhar com todos, e o respeito que existe entre os colegas e a comissão é muito grande — disse o comandante santista.

O Santos volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (19), diante do Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Maião, pela 15ª rodada da competição.

Números de Cléber Xavier pelo Santos:

9 jogos

3V | 3E | 3D

44% de aproveitamento

6 gols marcados (0.7 por jogo)

6 gols sofridos (0.7 por jogo)