Vitória e Internacional fazem confronto de desesperados a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ainda em situação crítica na zona de rebaixamento, o Vitória está na 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Já o Inter começou a flertar com o perigo e se vê cada vez mais próximo da zona da degola. A equipe de Ramon Díaz está na 15ª colocação, com 36 pontos.

continua após a publicidade

Ficha do jogo VIT INT 32ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, 5 de novembro, às 19h (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) Var Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Onde assistir

➡️Ingressos de Vitória x Internacional estão à venda: veja preços e onde comprar

Como chega o Vitória?

Com chances de sair da zona de rebaixamento nesta rodada, o Vitória tenta se recuperar de duas derrotas seguidas, para Corinthians e Cruzeiro. Para chegar à 16ª posição e colocar o Internacional no "bolo", o Rubro-Negro precisa vencer o Colorado e torcer para derrota do Santos, que enfrenta o líder Palmeiras na quinta-feira.

Mas essa não será uma tarefa fácil para o time de Jair Ventura, que ainda se vê cheio de desfalques e vai precisar achar soluções para escalar o onze inicial. Além dos lesionados (Fintelman, Cáceres, Fabri, Jamerson, Claudinho, Lucas Arcanjo e Rúben Ismael), o Vitória não vai ter o zagueiro Zé Marcos à disposição, já que cumpre suspensão, e o lateral-esquerdo Ramon, que pertence ao Colorado. Por outro lado, o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald devem voltar ao time titular depois de cumprirem suspensão.

continua após a publicidade

Jair Ventura comanda treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Diretoria do Vitória aprova projeto da Arena Barradão: 'Marco para Salvador'

Como vem o Colorado?

Já o Internacional não está em situação muito melhor se comparado ao Vitória. Sem vencer há três jogos no Brasileirão (duas derrotas e um empate), um Colorado se vê cada vez mais perto da zona de rebaixamento e tem o Rubro-Negro baiano como um adversário direto nessa luta contra a degola.

Assim como Jair Ventura, Ramon Díaz também vai precisar quebrar a cabeça para montar o time do Inter diante dos desfalques. A começar pelo zagueiro Mercado e o atacante Borré, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Já Rochet, Alan Rodríguez e Aguirre estão no departamento médico. A dúvida no time é mais relacionada às questões táticas, podendo variar do 3-4-3 (com Alan Patrick de falso 9) ao 3-5-2, com Alan no meio.

Ramón Díaz, técnico do Internacional; veja abaixo onde assistir à partida contra o Vitória (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

➡️Internacional melhora, mas ainda há risco de cair

Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x Internacional

VITÓRIA x INTERNACIONAL

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Internacional: Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Thiago Couto; Erick (Paulo Roberto), Lucas Halter, Camutanga, Edu (Neris) e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Baralhas), Matheuzinho e Ronald; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

INTERNACIONAL (Técnico: Ramon Díaz):

Ivan; Clayton, Vitão e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Ricardo Mathias).