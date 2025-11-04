Internacional melhora, mas ainda há risco de cair
Empate com Atlético-MG mudou de 10,2% para 9,6% as chances de queda
A zona de rebaixamento se afastou um pouco, mas ainda está ali, a cinco pontos, e nas mesmas duas posições de antes da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no domingo (2), o Internacional melhorou, mas o risco de cair, continua presente. Conforme cálculo atualizado pelo Departamento de Matemática da UFMG a cada partida da competição, o percentual de chances de queda caiu de 10,2% para 9,6%.
O Colorado volta a campo na quarta-feira (5), em uma daquelas partidas que valem seis pontos, contra o Vitória. O Leão soteropolitano é o 17º colocado, com 31 pontos, cinco baixo do Alvirrubro.
A melhora do Internacional
Com o resultado contra o Galo, o time de Ramón e Emiliano Díaz se manteve na 15ª colocação, duas à frente do time baiano, mas avançou para 36 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, é 45. Por isso, pelo menos nove pontos são necessários em sete duelos.
Antes das duas últimas partidas, o percentual de queda do Inter era de 7,5%, com a derrota para o Fluminense, o índice subiu para 10,2%, e recuou para 9,6% após a partida do domingo. O Lance! lista abaixo a evolução das probabilidades dos dez últimos colocados.
|20º – Sport
|99,8%
|99,9%
|99,9%
19º – Juventudde
89,4%
93,8%
96,5%
18º – Fortaleza
90,4%
78,8%
79,7%
17º – Vitória
43,6%
57,9%
65,5%
16º – Santos
34,5%
35,4%
33,2%
15º – Internacional
7,5%
10,2%
9,6%
14º – Ceará
4,7%
8,5%
9,4%
13º – Bragantino
6,3%
8,59,2&
2,9%
12º – Altético-MG
12,8%
3,9%
2,1%
11º – Grêmio
4%
0,8%
1%
A tabela de jogos do Inter
A partir desta quarta, o Colorado, terá quatro confrontos contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Vitória, Ceará, Santos e Bragantino. As outras três partidas são contra Bahia, Vasco e São Paulo.
Desses rivais, Leão da Barra – perdeu por 3 a 1 para o Cruzeiro, no sábado (1º) –, e Peixe – empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, no mesmo dia –, estão abaixo do Alvirrubro na tabela. Um, o Bragantino, têm os mesmos 36 pontos. Já o Ceará se afastou um pouco, tendo agora 38 pontos.
Os jogos colorados
- 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
- 10/11 a 18/11 – Data FIFA
- 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
- 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
- 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
