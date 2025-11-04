menu hamburguer
Internacional

Internacional melhora, mas ainda há risco de cair

Empate com Atlético-MG mudou de 10,2% para 9,6% as chances de queda

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 04/11/2025
08:30
Ramón Díaz, técnico do Internacional
Ramón Díaz, técnico do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Mais Notícias

A zona de rebaixamento se afastou um pouco, mas ainda está ali, a cinco pontos, e nas mesmas duas posições de antes da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no domingo (2), o Internacional melhorou, mas o risco de cair, continua presente. Conforme cálculo atualizado pelo Departamento de Matemática da UFMG a cada partida da competição, o percentual de chances de queda caiu de 10,2% para 9,6%.

O Colorado volta a campo na quarta-feira (5), em uma daquelas partidas que valem seis pontos, contra o Vitória. O Leão soteropolitano é o 17º colocado, com 31 pontos, cinco baixo do Alvirrubro.

A melhora do Internacional

Com o resultado contra o Galo, o time de Ramón e Emiliano Díaz se manteve na 15ª colocação, duas à frente do time baiano, mas avançou para 36 pontos. O "número mágico", aquele que garantiria um time na Série A do próximo ano, é 45. Por isso, pelo menos nove pontos são necessários em sete duelos.

Antes das duas últimas partidas, o percentual de queda do Inter era de 7,5%, com a derrota para o Fluminense, o índice subiu para 10,2%, e recuou para 9,6% após a partida do domingo. O Lance! lista abaixo a evolução das probabilidades dos dez últimos colocados.

20º – Sport99,8%99,9%99,9%

19º – Juventudde

89,4%

93,8%

96,5%

18º – Fortaleza

90,4%

78,8%

79,7%

17º – Vitória

43,6%

57,9%

65,5%

16º – Santos

34,5%

35,4%

33,2%

15º – Internacional

7,5%

10,2%

9,6%

14º – Ceará

4,7%

8,5%

9,4%

13º – Bragantino

6,3%

8,59,2&

2,9%

12º – Altético-MG

12,8%

3,9%

2,1%

11º – Grêmio

4%

0,8%

1%

A tabela de jogos do Inter

A partir desta quarta, o Colorado, terá quatro confrontos contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Vitória, Ceará, Santos e Bragantino. As outras três partidas são contra Bahia, Vasco e São Paulo.

Desses rivais, Leão da Barra – perdeu por 3 a 1 para o Cruzeiro, no sábado (1º) –, e Peixe – empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, no mesmo dia –, estão abaixo do Alvirrubro na tabela. Um, o Bragantino, têm os mesmos 36 pontos. Já o Ceará se afastou um pouco, tendo agora 38 pontos.

Os jogos colorados

  • 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
  • 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
  • 10/11 a 18/11 – Data FIFA
  • 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
  • 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
  • 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
  • 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
  • 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
Internacional x Atlético-MG no Beira-Rio pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)
Bruno Gomes no empata contra o Atlético-MG (Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

