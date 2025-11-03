A venda de ingressos para a partida entre Vitória e Internacional já está aberta ao público geral. O confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão está marcado para as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão. Os torcedores já podem comprar pela internet e também presencialmente.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Os check-ins começaram na última sexta-feira e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos, enquanto as vendas para o público geral ficam abertas até às 20h de quarta (horário de Brasília).

Preços do ingressos para Vitória x Internacional

Em busca de apoio depois da derrota para o Cruzeiro, a diretoria do Vitória preparou uma promoção especial para esta partida contra o Colorado, com preços que variam de R$ 20 a R$ 180.

continua após a publicidade

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Inter:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Vale destacar que os sócios receberam cupons compartilháveis que podem ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço do ingresso para arquibancada custa a partir de R$ 20, enquanto a cadeira pode ser adquirida por R$ 40.

Os pontos de venda físicos já estão em funcionamento. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

continua após a publicidade

Torcida do Vitória faz festa no Barradão antes do jogo contra o Atlético-MG (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia): segunda e terça, das 10h às 21h; quarta (só o Salvador Shopping, Paralela e Shopping da Bahia), das 10h às 16h;

segunda e terça, das 10h às 21h; quarta (só o Salvador Shopping, Paralela e Shopping da Bahia), das 10h às 16h; Capemi: segunda e terça, das 9h às 17h; quarta, das 9h às 16h;

segunda e terça, das 9h às 17h; quarta, das 9h às 16h; Loja do Barradão: segunda e terça, das 9h às 17h;

segunda e terça, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, das 14h às 20h.

O que está em jogo?

Depois da derrota para o Cruzeiro, o Vitória adiou mais uma vez a saída da zona de rebaixamento, mas os resultados da rodada ajudaram e a equipe pode deixar o Z-4 caso vença o Internacional. O Colorado, por sua vez, também está em apuros no Brasileirão e pode entrar de vez na luta contra o rebaixamento em caso de resultado negativo nesta quarta-feira.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:

Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata) , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio. Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.

O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A é a principal via de acesso para quem vai de carro. Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.

➡️Vitória segue com desfalques, mas tem retornos importantes contra o Inter