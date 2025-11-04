A Arena Barradão, que mais parecia um sonho, está, de fato, saindo do papel. A diretoria do Vitória se reuniu, na tarde desta segunda-feira, com representantes da SD Plan e Grupo AR, que elaboraram o projeto do novo estádio, e aprovou por unanimidade a proposta de construção.

Como já esclarecido pelo presidente Fábio Mota, o início das obras está previsto para o ano que vem, e o estádio deve ter capacidade para cerca de 50 mil pessoas.

— Essa foi a última reunião e a mais importante de todas. A reunião de ajustes de contrato entre o Vitória e os construtores. Chegamos a um denominador comum, foi muito importante isso. Podemos dizer que o contrato está pronto. Agora, vamos submeter esse contrato aos órgãos competentes, que são os conselhos fiscal e deliberativo. A próxima etapa é fazer um workshop no dia 18 de novembro, chamar os associados do Vitória e os conselheiros para que possamos apresentar o projeto e, a partir daí, seguir para os conselhos e dar início à nossa tão sonhada Arena Barradão — celebrou Mota.

Barradão, estádio do Vitória, deve ser transformado em arena (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Com o projeto já aprovado, o próximo passo é apresentá-lo para sócios e conselheiros do clube em um workshop marcado para este mês de novembro.

— Estou muito satisfeito com a reunião de hoje. Viemos discutir os detalhes finais do projeto. Que a torcida entenda que um projeto dessa magnitude precisa ser maturado, discutido e conversado até a exaustão, para que não restem problemas para o clube e para os investidores. Vimos o projeto e a projeção de como ficará o estádio. Achei maravilhoso. Já saímos daqui hoje com a data do workshop marcada e vamos preparar as reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal para aprovação, para que esse sonho se materialize para o torcedor o mais rápido possível — destacou o presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Almeida.

Arena Barradão será um "marco para Salvador"

O arquiteto responsável pela obra, Danilo Carvalho, detalhou como será a construção do estádio, as especificações e a importância do projeto para a cidade de Salvador. Vale destacar que, além dos citados, também estavam presentes na reunião Juliano Aniteli, representante do Grupo AR (ArFastFood e Ar Locadora), Leonardo Pereira, representante da SD Arenas, e Luiz Payoli, consultor do consórcio.

— A gente teve uma ótima reunião. Reapresentamos os pontos críticos do projeto e a aprovação foi unânime. Nós temos uma Arena muito moderna, com todos os quesitos da FIFA, CONMEBOL e CBF para a parte do futebol, além de ser adequada para novos eventos. Será um marco para Salvador, trazendo produções internacionais de shows para cá. Hoje discutimos os itens para fechar questões financeiras e operacionais do projeto.

— Conseguimos adequar os anseios do clube e dos investidores. Nós, como conhecedores de Arenas, projetamos isso para viabilizar o projeto como um todo. No dia 18, faremos a apresentação definitiva do projeto para o grande público, de um projeto que realmente vai ser um ícone das arquiteturas das Arenas no Brasil — disse o arquiteto responsável pela obra e representante da SD PLAN, Danilo Carvalho.