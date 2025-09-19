Vitória e Fluminense se enfrentam a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), em um Barradão que promete estar lotado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Para o Rubro-Negro, que está na 17ª posição, com 22 pontos, vale uma possível saída da zona de rebaixamento nesta rodada, enquanto o Tricolor carioca, em 10°, com 28 pontos, busca uma aproximação do G-6.

Ficha do jogo VIT FLU 24ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 20 de setembro, às 16h (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

Como chega o Vitória?

Ainda em situação crítica no Brasileirão, o Leão tenta se recuperar de derrota por 2 a 0 em confronto direto contra o Fortaleza no último sábado, fora de casa. Por isso, a equipe comandada por Rodrigo Chagas quer fazer valer o poderio no Barradão e aumentar a sequência invicta em casa para sete jogos.

continua após a publicidade

Só que o treinador vai ter alguns problemas para escalar o time. Além de Kauan, Jamerson e Rúben Ismael, todos em transição, o volante Baralhas está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

+ Ingressos de Vitória x Fluminense estão à venda: veja preços e onde comprar

Técnico Rodrigo Chagas comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o Fluminense?

Com atenções divididas entre o Brasileirão e as copas, o time de Renato Gaúcho vem de duas derrotas seguidas: para o Corinthians (Série A) e Lanús (Sul-Americana), ambas por 1 a 0.

continua após a publicidade

Para tentar reencontrar o caminho das vitórias na competição nacional, é possível que o técnico faça algumas alterações no time já pensando no duelo de volta contra o Lanús, marcado para a próxima terça-feira, principalmente na defesa e no meio-campo.

+ Destino de ídolo do Fluminense choca torcedores: ‘Inacreditável’

Renato Gaúcho durante último treino do Fluminense antes de enfrentar o Internacional (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Fluminense

VITÓRIA X FLUMINENSE

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Ronald (Matheuzinho), Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho):

Fábio; Guga (Júlio Fidelis), Igor Rabello, Ignácio e Renê (Fuentes); Martinelli (Bernal), Hércules (Otávio) e Nonato (Acosta); Serna, Canobbio e Cano.