Vitória x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes jogam às 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão
Vitória e Fluminense se enfrentam a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), em um Barradão que promete estar lotado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.
Para o Rubro-Negro, que está na 17ª posição, com 22 pontos, vale uma possível saída da zona de rebaixamento nesta rodada, enquanto o Tricolor carioca, em 10°, com 28 pontos, busca uma aproximação do G-6.
Ficha do jogo
Como chega o Vitória?
Ainda em situação crítica no Brasileirão, o Leão tenta se recuperar de derrota por 2 a 0 em confronto direto contra o Fortaleza no último sábado, fora de casa. Por isso, a equipe comandada por Rodrigo Chagas quer fazer valer o poderio no Barradão e aumentar a sequência invicta em casa para sete jogos.
Só que o treinador vai ter alguns problemas para escalar o time. Além de Kauan, Jamerson e Rúben Ismael, todos em transição, o volante Baralhas está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.
Como vem o Fluminense?
Com atenções divididas entre o Brasileirão e as copas, o time de Renato Gaúcho vem de duas derrotas seguidas: para o Corinthians (Série A) e Lanús (Sul-Americana), ambas por 1 a 0.
Para tentar reencontrar o caminho das vitórias na competição nacional, é possível que o técnico faça algumas alterações no time já pensando no duelo de volta contra o Lanús, marcado para a próxima terça-feira, principalmente na defesa e no meio-campo.
Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Vitória x Fluminense
VITÓRIA X FLUMINENSE
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
⚽ Prováveis escalações
VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Ronald (Matheuzinho), Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho):
Fábio; Guga (Júlio Fidelis), Igor Rabello, Ignácio e Renê (Fuentes); Martinelli (Bernal), Hércules (Otávio) e Nonato (Acosta); Serna, Canobbio e Cano.
