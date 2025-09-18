Destino de ídolo do Fluminense choca torcedores: ‘Inacreditável’

O destino de um dos maiores ídolos da história do Fluminense chocou os torcedores nas redes sociais nesta quinta-feira (18). Fred, ex-atacante, é o novo treinador da equipe sub-18 do Fortaleza, e a decisão movimentou os torcedores do Tricolor das Laranjeiras.

O anúncio foi feito em vídeo divulgado nas redes sociais do Laion e também do próprio Fred, ídolo do Fluminense, no qual ele já aparece conduzindo atividades e interagindo com os jovens atletas.

- Estou motivado, ansioso para viver o clube no dia a dia. E pronto para me dedicar ao máximo para honrar suas cores e valores. É o Laion, estamos juntos - afirmou Fred no vídeo.

A decisão pegou muitos torcedores do Fluminense de surpresa, já que a maioria sequer sabia da vontade de Fred de se tornar técnico de futebol. Veja a reação abaixo.

Veja reação dos torcedores com destino de Fred, ídolo do Fluminense

Preparação para o desafio e fim de ciclo no Tricolor

O novo treinador da base tricolor chega preparado para o desafio. Recentemente, ele concluiu o curso da Licença A, realizado na CBF Academy, e vinha se preparando para iniciar oficialmente a carreira à beira do campo. Antes disso, o ex-atacante morava em Londres, para onde havia se mudado após deixar o cargo de diretor de planejamento do Fluminense, em agosto de 2024.

No período em que atuou como dirigente do clube carioca, Fred esteve presente em momentos importantes da história recente do Tricolor das Laranjeiras. Ele participou diretamente das campanhas vitoriosas do Campeonato Carioca de 2023, da Copa Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

Na ocasião de sua saída, o Fluminense divulgou um comunicado informando que a decisão ocorreu por motivos pessoais. Desde então, o ídolo optou por se afastar das redes sociais e focar em sua vida fora do Brasil.

Fred encerrou a carreira dentro de campo em 2022, vestindo a camisa do Fluminense, clube onde construiu uma história marcante. Ele é o maior artilheiro da história tricolor em jogos oficiais, com 199 gols anotados.

Agora, aos 41 anos, inicia um novo desafio, desta vez na formação de talentos, e passa a fazer parte do projeto de base do Fortaleza, que busca fortalecer ainda mais a transição de jovens para o time profissional.