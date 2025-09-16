Vitória anuncia contratação de atacante ex-Barcelona

O Vitória anunciou mais um reforço estrangeiro nesta temporada. Na tarde desta terça-feira, o clube confirmou a contratação em definitivo do atacante Kike Saverio, de 26 anos, até junho de 2026.

Kike Saverio em ação pelo Aris, da Grécia (Foto: reprodução / redes sociais)

Kike Saverio nasceu na Itália, mas também tem nacionalidade equatoriana e espanhola. Ele passou pelas categorias de base do Barcelona entre 2017 e 2020 e chegou a integrar o elenco principal do clube catalão, mas sem entrar em campo.

Depois o atacante rodou por Osasuna (ESP), FC Andorra (AND), Ponferradina (ESP) e Deportivo (ESP) antes de chegar ao Aris, da Grécia, seu último clube antes de vir para o Vitória. Por lá, o atleta atuou em 57 oportunidades, com sete gols e seis assistências.

Kike Saverio já realizou avaliações físicas e médicas na Toca do Leão e vai vestir a camisa 19.

Vitória contrata mais um estrangeiro

Kike Saverio comemora gol com a camisa do Ponferradina (Foto: reprodução / redes sociais)

Com um olhar mais voltado ao mercado internacional, Kike Saverio é o quinto reforço estrangeiro contratado pelo Vitória desde a abertura da última janela de transferências, em julho. Além dele, Aitor Cantalapiedra (atacante espanhol), Rúben Rodrigues (meia português), Renzo López (atacante uruguaio) e Rúben Ismael (volante português) já estão integrados ao grupo.

Mesmo com fechamento da janela de transferências, o regulamento das Séries A e B permite inscrições de novos jogadores até 9 de setembro, dentro do limite de 50 nomes na lista, ou até 20 de setembro se houver substituição na relação, com até oito mudanças. Para isso, o jogador deve estar livre no mercado e ter encerrado o último contrato antes do fechamento da janela.

A expectativa é que Kike Saverio esteja disponível para a partida deste sábado, contra o Fluminense, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Barradão.