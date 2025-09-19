Fluminense revive cenário 20 anos depois; relembre

O Fluminense encontra em 2025 um cenário próximo daquele que viveu em 2005, última vez em que conseguiu simultaneamente chegar à semifinal da Copa do Brasil e pelo menos nas quartas de final de competição internacional. Naquele ano também foi a Sul-Americana. O Lance! relembra com você.

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Fluminense, Fred é o novo técnico do sub-18 de time da Série A

Fluminense: 2005 x 2025

Em 2005, com 21 rodadas disputadas, o Tricolor das Laranjeiras ocupava a 2ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos somados. O time havia conquistado 11 vitórias, além de 5 empates e 5 derrotas, com saldo positivo de +10 gols. O Fluminense brigava diretamente pela liderança, atrás apenas do Corinthians, que aparecia em 1º lugar com 42 pontos. O time terminaria a competição na quinta posição, com 68 pontos, lembrando que o formato ainda era de 22 equipes.

Vinte anos depois, em circunstância esportiva semelhante (semifinalista da Copa do Brasil e ainda vivo nas quartas de final da Sul-Americana), o panorama no Brasileirão é outro. Após 21 partidas, o Flu aparece apenas na 10ª posição, com 28 pontos, desempenho de 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, saldo negativo de -4 gols.

continua após a publicidade

Ainda vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana deste ano, o Flu não pode se inspirar por completo no que fez em 2005. Na Sula, o time começou vencendo em casa, por 2 a 1. Mas viu a Universidad Católica fazer um 2 a 0 no Chile e foi eliminado. Neste ano, o time precisa reverter o placar de 1 a 0 da terça-feira (16) para passar do Lanús.

Na Copa do Brasil, o vice-campeonato para o Paulista também não pode ser uma motivação. Neste ano, o Tricolor enfrenta o Vasco na semifinal em buscar de voltar a decisão depois de 18 anos. O jogo será disputado somente em dezembro, após o fim do Brasileirão. Caso avance, o Flu pode encarar o Corinthians ou o Cruzeiro.

continua após a publicidade

No Brasileirão, porém, o Fluminense pode olhar com carinho para 2005. Naquele ano, com os mesmos 21 jogos, a campanha era consideravelmente melhor. O time viaja nesta sexta-feira (19) para Salvador e enfrenta o Vitória, às 16h (de Brasília)