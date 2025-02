Vitória x Ferroviário: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Nordeste

Vitória e Ferroviário se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, no estado da Bahia. A partida válida pela fase de grupos da Copa do Nordeste terá transmissão ao vivo do SBT Nordeste (canal aberto), do Premiere (pay-per-view) e da ESPN (canal fechado). ➡️Clique para assistir no Premiere

O Vitória empatou com o CRB por 2 a 2 na primeira rodada do campeonato e venceu o Sousa por 1 a 0 na segunda. Pelo Campeonato Baiano, a equipe lidera com 15 pontos. O técnico Thiago Carpini está perto de definir o time titular ideal e deve repetir a formação do último domingo (9).

O Ferroviário, por sua vez, venceu o Treze por 2 a 0 na segunda fase pré-eliminatória e empatou com o Moto Club por 1 a 1 na segunda rodada. Pelo Campeonato Cearense, a equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo B com sete pontos e fica atrás do Tirol e do líder Fortaleza.

Vitória e Ferroviário se enfrentam nesta terça (11) (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Ferroviário

Terceira rodada - Fase de grupos - Copa do Nordeste

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador, no estado da Bahia;

📺 Onde assistir: SBT Nordeste (canal aberto), do Premiere (pay-per-view) e da ESPN (canal fechado);