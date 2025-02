Copa do Nordeste: Fortaleza e Vitória vencem; Sampaio e América-RN empatam

Em um jogo cercado de tensão, pelos acontecimentos ocorridos no final de semana no Recife, o Fortaleza venceu o Sport fora de casa, por 2 a 0.

A partida, que inicialmente não teria público por determinação do Governo de Pernambuco, que havia determinado que os próximos cinco jogos que envolvessem Santa e Sport ocorressem sem torcida.

➡️ Justiça suspende decreto do governo de PE, e Sport x Fortaleza poderá ter público

Mas a Justiça de Pernambuco acatou o mandado de segurança do Sport e suspendeu o decreto que previa portões fechados por conta das brigas de torcidas no último final de semana. A decisão beneficia também o Santa Cruz, que, assim como o Leão, poderá ter público em seus jogos. Os dois clubes deverão apenas manter fechados os setores onde ficam as principais torcidas organizadas.

Foi o primeiro grande clássico da Copa do Nordeste, pela segunda rodada do torneio regional. Os gols da vitória foram marcados por Moisés e Breno Lopes. O Tricolor do Pici mostrou eficiência tática, marcando bem e aproveitando as oportunidades ofensivas. O Sport, por sua vez, enfrentou dificuldades no ataque e pecou na finalização, não conseguindo evitar a derrota.

Com o triunfo, o Fortaleza alcançou sua segunda vitória consecutiva no Nordestão, isolando-se na liderança do Grupo A com seis pontos. Já o Sport caiu para a quarta posição da chave, permanecendo com três pontos.

Vitória vence em casa

O Vitória garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Sousa na noite desta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O gol decisivo foi marcado por Janderson no fim do primeiro tempo, em duelo realizado no Barradão. Na etapa final, o Rubro-Negro manteve o controle do jogo para assegurar o triunfo.

Com o resultado, o Vitória alcançou quatro pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A. O Sousa permanece com três pontos, ocupando a terceira posição na tabela.

Empate no Maranhão

Em um jogo movimentado e sob forte chuva no Estádio Castelão, Sampaio Corrêa e América-RN empataram por 2 a 2 pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Alan James abriu o placar para o Sampaio logo no primeiro minuto, mas Luidy empatou ainda no primeiro tempo. No início da segunda etapa, Antônio Villa virou para o América-RN, porém Cavi deixou tudo igual aos 17 minutos. O resultado manteve o Sampaio sem vitórias, enquanto o América-RN segue mostrando um futebol consistente.

O América-RN chegou aos quatro pontos no Grupo B da Copa do Nordeste. Já o Sampaio conquistou seu primeiro ponto, mas segue sem vitórias.