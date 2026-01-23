Novo reforço do Vitória está regularizado e pode estrear

O Vitória já tem um novo refoço apto a estrear. Trata-se do defensor Luan Cândido, de 24 anos, que pertence ao Bragantino e chega ao Rubro-Negro por empréstimo até o fim desta temporada. Essa é a terceira contratação do clube para esta posição na atual janela de transferências. Vale lembrar que Riccieli e Diogo Silva já estrearam com a camisa vermelha e preta.

O nome de Luan Cândido, que pode jogar como zagueiro, lateral-esquerdo ou até mesmo volante, foi publicado no BID da CBF nesta sexta-feira. Ele já treina na Toca do Leão e está à disposição do técnico Jair Ventura. A mesma situação vale para o meia argentino Emmanuel Martínez, também regularizado.

Luan Cândido chega para disputar vaga com Edu, Camutanga, Diogo Silva, Neris, Zé Marcos e Riccieli na defesa do Vitória.

A carreira de Luan Cândido, reforço do Vitória

Luan Cândido em treino pelo Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Revelado pelo Palmeiras, Luan não chegou a atuar pelo time profissional do Verdão e acabou vendido para o Leipzig, da Alemanha, onde também teve poucas oportunidades. Em seguida, ele foi transferido para outro time da franquia Red Bull em 2020, desta vez o Bragantino. Ele fez, ao todo, 179 partidas pelo Massa Bruta, com 21 gols e oito assistências.

O melhor ano foi em 2022, quando assumiu a titularidade absoluta do time e marcou 13 gols em 50 partidas, com direito à disputa da Libertadores.

Luan ficou no Braga até o ano passado, quando teve uma rápida experiência no Grêmio antes de chegar ao Sport, clube que defendeu até o final do Brasileirão do ano passado. O atleta foi titular na reta final do campeonato, mas não conseguiu evitar as dez derrotas seguidas que decretaram a campanha vexatória da equipe pernambucana.

