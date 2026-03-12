Atlético-MG anuncia ação para torcedores que estiveram na Arena MRV contra o Inter

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, o Atlético anunciou uma promoção especial para os torcedores que estiveram presentes na Arena MRV. A iniciativa busca valorizar a presença da torcida que compareceu ao estádio na última quarta-feira (11).

De acordo com o clube, todos os torcedores que estiveram na Arena MRV terão ingresso garantido para o próximo jogo do Galo como mandante, no mesmo setor em que assistiram à partida anterior. O confronto será na próxima quarta-feira (18), às 20h, contra o São Paulo.

Em nota oficial, o clube destacou o objetivo da ação:

"O Galo informa que os mais de 10 mil Atleticanos presentes hoje na Arena MRV terão ingresso garantido, do mesmo setor, para o jogo da próxima quarta-feira, contra o São Paulo. A iniciativa reconhece aqueles que, mesmo com chuva, horário difícil e após um início de semana complicado, fizeram questão de estar presentes para empurrar o time na vitória sobre o Internacional."

A medida também ocorre após o registro do menor público da história da Arena MRV, estádio inaugurado em agosto de 2023. Na partida contra o Internacional, o público foi de 10.132 torcedores, com renda de R$ 454.202,85, a menor marca desde a abertura do estádio.

Antes desse jogo, o Atlético viaja à Salvador para enfrentar o Vitória no Barradão, no próximo sábado (14) às 18h30, em jogo válido pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo vai em busca da segunda vitória seguida para embalar e reagir na competição, após um início ruim e sem resultados positivos.

Arena MRV em atlético x inter (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

