Atlético-MG anuncia ação para torcedores que estiveram na Arena MRV contra o Inter
Galo registrou o menor público do estádio
- Matéria
- Mais Notícias
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, o Atlético anunciou uma promoção especial para os torcedores que estiveram presentes na Arena MRV. A iniciativa busca valorizar a presença da torcida que compareceu ao estádio na última quarta-feira (11).
Domínguez reforça importância de Hulk para o Atlético-MG: ‘Precisamos dos melhores’
Atlético Mineiro
Atlético-MG: Éverson valoriza primeira vitória e fala em ‘ganhar confiança’ para reagir no Brasileiro
Atlético Mineiro
Domínguez celebra vitória e afirma compromisso do Atlético-MG com o Campeonato Brasileiro
Atlético Mineiro
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
De acordo com o clube, todos os torcedores que estiveram na Arena MRV terão ingresso garantido para o próximo jogo do Galo como mandante, no mesmo setor em que assistiram à partida anterior. O confronto será na próxima quarta-feira (18), às 20h, contra o São Paulo.
Em nota oficial, o clube destacou o objetivo da ação:
"O Galo informa que os mais de 10 mil Atleticanos presentes hoje na Arena MRV terão ingresso garantido, do mesmo setor, para o jogo da próxima quarta-feira, contra o São Paulo. A iniciativa reconhece aqueles que, mesmo com chuva, horário difícil e após um início de semana complicado, fizeram questão de estar presentes para empurrar o time na vitória sobre o Internacional."
A medida também ocorre após o registro do menor público da história da Arena MRV, estádio inaugurado em agosto de 2023. Na partida contra o Internacional, o público foi de 10.132 torcedores, com renda de R$ 454.202,85, a menor marca desde a abertura do estádio.
Antes desse jogo, o Atlético viaja à Salvador para enfrentar o Vitória no Barradão, no próximo sábado (14) às 18h30, em jogo válido pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo vai em busca da segunda vitória seguida para embalar e reagir na competição, após um início ruim e sem resultados positivos.
🎰Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias