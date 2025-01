Vitória de Guimarães e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 17h15 (de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães (POR), em jogo válido pela 17ª rodada da Liga Portugal. Os visitantes, contando com o brilho do artilheiro Gyökeres, lideram a competição com 40 pontos e querem vencer para manter a ponta, já que o vice-líder Porto está empatado no quesito e joga um pouco antes, contra o Nacional. Os donos da casa, por sua vez, ocupam o sexto lugar com 24 e buscam os três pontos para seguir na briga pelas competições continentais. O duelo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória de Guimarães x Sporting

17ª rodada - Liga Portugal

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães (POR)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: João Gonçalves (árbitro); João Bessa Silva e Ângelo Carneiro (auxiliares); Bruno Costa (quarto árbitro); Bruno Esteves e Pedro Felisberto (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA DE GUIMARÃES (Técnico: Daniel Sousa)

Bruno Varela; Alberto Baio, Óscar Rivas, Mikel Villanueva e João Miguel Mendes; Tiago Silva e Manu Silva; Kaio César, João Sabino Mendes e Nuno Santos; Gustavo Silva



❌ Desfalques: Bruno Gaspar e Toni Borevkovic (lesionados)



SPORTING (Técnico: Rui Borges)

Franco Israel; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Jerry St. Juste e Matheus Reis; Hidemasa Morita e Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão e Geovany Quenda; Viktor Gyökeres



❌ Desfalques: Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Eduardo Quaresma, Nuno Santos e Daniel Bragança (lesionados)

