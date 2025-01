Nacional e Porto se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h (de Brasília), no Estádio da Madeira, em Funchal (POR), em jogo válido pela 17ª rodada da Liga Portugal. Os Dragões estão na segunda colocação da liga, com 40 pontos, e podem assumir a liderança provisoriamente caso pontuem, já que o líder Sporting, em igualdade no quesito, joga posteriormente contra o Vitória de Guimarães. Já os donos da casa, em 15º, precisam do triunfo para fugir do perigo da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão da RTP Internacional e do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Nacional x Porto

17ª rodada - Liga Portugal

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Madeira, em Funchal (POR)

📺 Onde assistir: RTP Internacional (TV fechada) e Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Tiago Martins (árbitro); Hugo Ribeiro e José Mira (auxiliares); Flávio Lima (quarto árbitro); Luís Ferreira e Jorge Fernandes (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NACIONAL (Técnico: Tiago Margarido)

Rui Encarnação; Garcia, Ulisses, Léo Santos e José Gomes; Djibril Soumaré e Luís Esteves; João Aurélio, Bruno Costa e Dudu Teodoro; Isaac



❌ Desfalque: Lucas França (lesionado)



PORTO (Técnico: Vítor Bruno)

Diogo Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio e Galeno; Vasco Sousa e Stephen Eustáquio; Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Pepê; Samuel Aghehowa



❌ Desfalques: Nico González (suspenso); Marko Grujic (lesionado)

