Onde Assistir

PSV x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Avatar
Lance!
Eindhoven (HOL)
Dia 20/10/2025
12:05
PSV x Napoli: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
PSV x Napoli: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
PSV e Napoli terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven (HOL). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

PSV-escudo-onde-assistir
PSV
Escudo-NAPOLI
NAP
3ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
Philips Stadion, em Eindhoven (HOL)
Árbitro
Daniel Siebert (Alemanha)
Assistentes
Jan Seidel (Alemanha), Rafael Foltyn (Alemanha) e Daniel Schlager (Alemanha)
Var
Christian Dingert (Alemanha) e Bastian Dankert (Alemanha)
Onde assistir

Na vice-colocação do Campeonato Holandês, o PSV está em busca da primeira vitória na fase de liga da Champions League. O time holandês soma um ponto em duas rodadas, sendo o 27º colocado, e empatou com o Bayer Leverkusen na última rodada, em 1 a 1.

O Napoli está na 19ª posição na Liga dos Campeões. A equipe de Antonio Conte perdeu fora de casa para o Manchester City, por 2 a 0, e venceu o Sporting, por 2 a 1. O clube vive boa fase no Campeonato Italiano, com o terceiro lugar, e está entre um dos postulantes ao título.

Tudo sobre o jogo entre PSV e Napoli (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
PSV 🆚 Napoli
3ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️Arbitragem: Daniel Siebert (Alemanha)
🚩 Assistentes: Jan Seidel (Alemanha), Rafael Foltyn (Alemanha) e Daniel Schlager (Alemanha)
📺 VAR: Christian Dingert (Alemanha) e Bastian Dankert (Alemanha)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSV (Técnico: Peter Bosz)
Matej Kovar; Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo e Salah-Eddine; Jerdy Schouten (Mauro Junior) e Joey Veerman; Dennis Man, Ismael Saibari e Ivan Perisic; Guus Til.

❌ Desfalques: Van Bommel, Pléa e Sildillia.
Dúvidas: -

Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Spinazzola; Billy Gilmour; Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne e Spinazzola (Noa Lang); Lorenzo Lucca.

❌ Desfalques: Lukaku, Lobotka, Rrahmani e Contini.
Dúvidas: McTominay e Hojlund.

FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-GENOA
Hojlund comemora gol marcado pelo Napoli sobre o Genoa no Campeonato Italiano (Foto: CARLO HERMANN / AFP)

