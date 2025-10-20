Arsenal x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Arsenal e Atlético de Madrid terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Arsenal vive ótima fase na temporada. Líder da Premier League, os Gunners estão com uma invencibilidade de oito jogos e já acumulam cinco vitórias consecutivas. Nas duas primeiras rodadas da Champions League, a equipe de Mikel Arteta superou o Athletic Bilbao e Olympiacos, ambos por 2 a 0.
O Atlético de Madrid, por sua vez, está a sete jogos sem perder. O time comandado por Diego Simeone ocupa o G-4 de La Liga. Na estreia da Liga dos Campeões, o clube espanhol perdeu para o Liverpool, por 3 a 2, e goleou o Frankfurt, em 5 a 1.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Atlético de Madrid
3ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max
🕴️Arbitragem: Davide Massa (Itália)
🚩 Assistentes: Filippo Meli (Itália), Stefano Alassio (Itália) e Matteo Marcenaro (Itália)
📺 VAR: Daniele Chiffi e Jérôme Brisard (França)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres e Gabriel Martinelli.
❌ Desfalques: Noni Madueke, Martin Ödegaard, Kai Havertz e Gabriel Jesus.
❓ Dúvidas: Hincapié.
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher e Thiago Almada; Griezmann e Julián Alvarez.
❌ Desfalques: Nicolás González e Johnny Cardoso.
❓ Dúvidas: -
