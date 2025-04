Santos: Zé Ivaldo, ex-Cruzeiro, responde torcedor do Atlético-MG após provocação

A vitória do Santos sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, teve um tempero a mais com a provocação do zagueiro Zé Ivaldo.

Ex-jogador do Cruzeiro, o camisa 2 do Peixe marcou um dos gols do triunfo alvinegro e comemorou imitando uma galinha — gesto conhecido como provocação ao Atlético-MG. A cena repercutiu nas redes sociais e gerou reações diversas.

Entre elas, um torcedor atleticano usou as redes para fazer duras críticas ao defensor santista, reprovando a atitude provocativa do jogador.

- Levanta aí, seu patetão. Zé Ivaldo é tão ruim. Zé Ivaldo está achando que é quem? Que coisa ridícula Zé Ivaldo chutando. Se o Galo perder para um time que tem Zé Ivaldo, pelo amor de Deus… - disse um influenciador Lucas Felipe.

Também nas redes sociais, Zé Ivaldo entrou na onda e comentou em um vídeo que reúne lances seus na partida, além de declarações do volante Lucas Felipe.

- O choro é livre - disse.

Zé Ivaldo provocou torcida do Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Hulk ficou na bronca com Zé Ivaldo

Após a partida, Hulk foi perguntado sobre o zagueiro do Santos e não pestanejou. O atacante do Atlético criticou a atitude e chamou de "pensamento pequeno" a atitude de Zé Ivaldo. Durante a partida, os jogadores tiveram um "encontrão" e um leve desentendimento.

- Só falei, cara, porque eu acho que você tem que fazer média com a torcida, jogando bem, dando a vida pelo teu clube, dando o sangue pelo teu clube. Eu não vi, mas ouvi dizer que ele fez o primeiro gol e imitou uma galinha, eu acho que isso é de jogador pequeno, tipo assim, cara, tu faz gol, valoriza teu trabalho, comemora com a torcida que você fez o gol, porque você faz a alegria deles e não ficar provocando o nosso time porque jogou no nosso rival.

- Então isso é pensamento pequeno, pensamento de jogador pequeno, eu acho que é por isso que às vezes os jogadores não crescem tanto, acham que são craques e ficam pelo meio do caminho porque tem a cabeça muito pequena.

Zé Ivaldo também foi perguntado sobre a comemoração no gol do Santos. O zagueiro disse que não queria entrar em polêmicas. O jogador ainda falou que o que houve com Hulk foi situação de campo, que fora dos gramados tem uma boa relação com o rival.