Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Série B

Vila Nova e Amazonas se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e terá transmissão da ESPN (canal fechado) e na Disney+ (streaming).

Em situações distintas na tabela, o Vila Nova está em 12º, com 40 pontos, a oito pontos do Z4 e a 10 do G4. Já o Amazonas, está em 18º, com 31 pontos e precisa vencer para tentar subir na tabela e escapar da degola.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova recebe o Amazonas com o objetivo de quebrar uma sequência de nove jogos sem vencer, somando duas derrotas e sete empates. Para a partida, o treinador Umberto Louzer conta com o retorno de Weverton, expulso no empate com o Criciúma, pela 30ª rodada. Por outro lado, não conta com Walisson Maia, que recebeu cartão vermelho no empate com o América-MG.

Como chega o Amazonas

Em 18º com 31 pontos, o Amazonas está a cinco pontos da Ferroviária, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Embalado de uma vitória em casa sobre o Criciúma, a equipe tenta vencer em Goiás para seguir subindo na tabela.

Jogadores do Vila Nova em campo pela Série B do Brasileirão (Foto: Beto Correa/Vila Nova)

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X AMAZONAS

32ª RODADA DA SÉRIE B

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiania

📺 Transmissão: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)

🧑‍⚖️ Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

🏁 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: Umberto Louzer)

Halls, Willian Formiga, Weverton, Thiago Pagnussat, Romano, Igor Henrique, Ralf, João Vieira, Guilherme Parede, Gabriel Poveda e Todinho

AMAZONAS (Técnico: Eduardo Baptista)

Zé Carlos, Nilson Castrillón, Iverton, Alexis Alvarino, Léo Coelho, Fabiano, Erick, Gabriel Domingos, Diego Torres, Kevin Ramirez, Henrique Almeida.

