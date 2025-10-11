menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Série B

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
16:00
Vila Nova e Amazonas se enfrentam pela 32ª rodada da Série B
imagem cameraVila Nova e Amazonas se enfrentam pela 32ª rodada da Série B
Vila Nova e Amazonas se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e terá transmissão da ESPN (canal fechado) e na Disney+ (streaming).

Ficha do jogo

Vila Nova-escudo-onde-assistir
VIL
Amazonas-escudo-onde-assistir
AMA
32ª rodada
Série B
Data e Hora
Domingo, 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiania
Árbitro
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes
Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
Var
Heber Roberto Lopes (SC)
Onde assistir

Em situações distintas na tabela, o Vila Nova está em 12º, com 40 pontos, a oito pontos do Z4 e a 10 do G4. Já o Amazonas, está em 18º, com 31 pontos e precisa vencer para tentar subir na tabela e escapar da degola.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova recebe o Amazonas com o objetivo de quebrar uma sequência de nove jogos sem vencer, somando duas derrotas e sete empates. Para a partida, o treinador Umberto Louzer conta com o retorno de Weverton, expulso no empate com o Criciúma, pela 30ª rodada. Por outro lado, não conta com Walisson Maia, que recebeu cartão vermelho no empate com o América-MG.

Como chega o Amazonas

Em 18º com 31 pontos, o Amazonas está a cinco pontos da Ferroviária, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Embalado de uma vitória em casa sobre o Criciúma, a equipe tenta vencer em Goiás para seguir subindo na tabela.

Jogadores do Vila Nova em campo pela Série B do Brasileirão (Foto: Beto Correa/Vila Nova)
Jogadores do Vila Nova em campo pela Série B do Brasileirão (Foto: Beto Correa/Vila Nova)

✅ FICHA TÉCNICA
VILA NOVA X AMAZONAS
32ª RODADA DA SÉRIE B

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiania
📺 Transmissão: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)
🧑‍⚖️ Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
🏁 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: Umberto Louzer)
Halls, Willian Formiga, Weverton, Thiago Pagnussat, Romano, Igor Henrique, Ralf, João Vieira, Guilherme Parede, Gabriel Poveda e Todinho

AMAZONAS (Técnico: Eduardo Baptista)
Zé Carlos, Nilson Castrillón, Iverton, Alexis Alvarino, Léo Coelho, Fabiano, Erick, Gabriel Domingos, Diego Torres, Kevin Ramirez, Henrique Almeida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

