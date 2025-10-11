Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Série B
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Vila Nova e Amazonas se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e terá transmissão da ESPN (canal fechado) e na Disney+ (streaming).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Vila Nova acerta retorno de técnico para o fim da Série B
Futebol Nacional26/09/2025
- Futebol Nacional
Clube da Série C anuncia técnico ex-base do Athletico e Santos
Futebol Nacional04/08/2025
- Futebol Nacional
Alexandre Jesus, do Botafogo-SP, acusa jogador do Cuiabá de injúria racial na Série B
Futebol Nacional01/07/2025
Ficha do jogo
Em situações distintas na tabela, o Vila Nova está em 12º, com 40 pontos, a oito pontos do Z4 e a 10 do G4. Já o Amazonas, está em 18º, com 31 pontos e precisa vencer para tentar subir na tabela e escapar da degola.
Como chega o Vila Nova
O Vila Nova recebe o Amazonas com o objetivo de quebrar uma sequência de nove jogos sem vencer, somando duas derrotas e sete empates. Para a partida, o treinador Umberto Louzer conta com o retorno de Weverton, expulso no empate com o Criciúma, pela 30ª rodada. Por outro lado, não conta com Walisson Maia, que recebeu cartão vermelho no empate com o América-MG.
Como chega o Amazonas
Em 18º com 31 pontos, o Amazonas está a cinco pontos da Ferroviária, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Embalado de uma vitória em casa sobre o Criciúma, a equipe tenta vencer em Goiás para seguir subindo na tabela.
✅ FICHA TÉCNICA
VILA NOVA X AMAZONAS
32ª RODADA DA SÉRIE B
🗓️ Data e horário: domingo, 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiania
📺 Transmissão: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)
🧑⚖️ Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
🏁 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
VILA NOVA (Técnico: Umberto Louzer)
Halls, Willian Formiga, Weverton, Thiago Pagnussat, Romano, Igor Henrique, Ralf, João Vieira, Guilherme Parede, Gabriel Poveda e Todinho
AMAZONAS (Técnico: Eduardo Baptista)
Zé Carlos, Nilson Castrillón, Iverton, Alexis Alvarino, Léo Coelho, Fabiano, Erick, Gabriel Domingos, Diego Torres, Kevin Ramirez, Henrique Almeida.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias