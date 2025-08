Clube da Série C anuncia técnico ex-base do Athletico e Santos

O Maringá anunciou a contratação do técnico Rodrigo "Chipp" Casarini, 38 anos, na noite desta segunda-feira (4). Ele substitui Jorge Castilho, então segundo treinador mais longevo do Brasil, demitido na quinta-feira (31).

O profissional comanda os treinos do Dogão a partir de terça-feira (5), na reapresentação do elenco. O próximo compromisso será contra o Figueirense na segunda-feira (11), fora de casa, pela 16ª rodada da Série C.

- O Maringá é um clube respeitado, que ganhou esse respeito nessa bonita história recente que construiu, com muito trabalho, um legado deixado pelo Jorge Castilho e conquistas importantes. Chego muito motivado, será um grande desafio em minha carreira, estou preparado para isso e agradeço a confiança da diretoria em dar continuidade a esse trabalho de continuar evoluindo o clube no cenário nacional e estadual - afirmou Rodrigo Chipp ao site oficial.

O Maringá ocupa a 12ª colocação da Terceirona, com 17 pontos, dois acima da ZR e a quatro pontos do G-8. A primeira fase ainda tem mais quatro jogos antes da segunda fase.

Carreira de Rodrigo Chipp

Rodrigo Chipp terá quatro jogos pelo Maringá até o final da primeira fase da Série C. Foto: Divulgação/MFC

Rodrigo Chipp começou a carreira no sub-20 da Chapecoense, em 2017. Depois, passou por Desportivo Brasil e Figueirense até chegar ao Santos, em 2020.

No Peixe, ele trabalhou no sub-17, sub-20 e sub-23. Em 2022, passou a ser coordenador técnico e metodológico no Athletico e, mais recentemente, atuava como gerente técnico e metodológico da base do Botafogo.

Essa será a primeira experiência como técnico profissional na carreira. Em 2022, o Maringá já o tinha procurado para ser auxiliar de Jorge Castilho.

- O Rodrigo Chipp é um profissional muito bem quisto no cenário do futebol, que participou ativamente de experiências práticas em grandes clubes do futebol brasileiro, tanto no profissional quanto nas categorias de base. Estamos felizes e acreditamos muito no conhecimento e no potencial dele para evoluirmos nossa filosofia, nossa identidade e voltarmos aos caminhos da vitória - justificou o diretor de futebol, Tiago Reinis.

Maringá não vence há 12 jogos

Rodrigo Chipp chegará em um momento difícil da temporada. O Maringá vem empate em 1 a 1 diante do Floresta, no domingo (3), em casa, e vive um longo de jejum de vitória.

O Dogão está há 11 jogos sem vencer na Série C, com oito empates e quatro derrotas. Nesse período, ainda teve uma derrota para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. A última vitória foi por 3 a 2 contra o Confiança, em 5 de maio, em casa.

Ou seja, o Dogão não vence há 12 partidas e está há três meses sem vencer.