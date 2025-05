Vila Nova-GO x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vila Nova-GO e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h, no Serra Dourada, em Goiânia, na disputa por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo pela terceira fase, a Raposa venceu por 2 a 0, no Mineirão, dia 1º de maio. A partida terá transmissão do Sportv.

Para se classificar nos 90 minutos, o time goiano precisa derrotar o Cruzeiro por três ou mais gols de vantagem. Se o Tigre ganhar por dois gols de diferença, independentemente do placar, leva a definição da vaga para os pênaltis. A equipe mineira pode perder por um gol de diferença para se classificar.

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já anunciou que vai poupar alguns titulares na partida desta quinta-feira (22), por causa da sequência de jogos na temporada. O lateral Fagner, que deixou o jogo contra o Atlético-MG (0 a 0), domingo (18), reclamando de dores musculares, deve ficar de fora. O zagueiro Villalba e o volante Christian também podem ser poupados. No ataque, Gabigol deve voltar a ser titular.

No Vila Nova-GO, o técnico Rafael Lacerda perdeu o meia Igor Henrique, que sofreu lesão muscular na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, sábado (17), pela Série B do Brasileiro. O meia Jean Mota e o atacante uruguaio Labandeira estão se recuperando de contusão e também não enfrentam o Cruzeiro. O Tigre é o vice-líder da Série B, com 16 pontos em oito rodadas, um atrás do rival Goiás.

Kaio Jorge fez os dois gols do Cruzeiro no jogo de ida, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja as estatísticas de Cruzeiro e Vila Nova-GO

Cruzeiro e Vila Nova-GO já se enfrentaram 14 vezes, com oito vitórias da Raposa, duas do Tigre (ambas em Goiânia) e quatro empates. Foram 17 gols do Cruzeiro e cinco do time goiano. As duas equipes se encontraram nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2003, quando a equipe celeste conquistou o título pela quarta vez – atualmente é o clube com mais títulos, seis. A Raposa venceu os dois jogos: 2 a 0 no Mineirão e 2 a 1 no Serra Dourada.

➡️Retrospecto no Serra Dourada desafia o Cruzeiro

Confira as informações de Vila Nova-GO x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO X CRUZEIRO

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - JOGO DE VOLTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 19h

📍 Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

📺 Onde assistir: Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA-GO: Halls; Elias, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Miticov e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Rafael Lacerda.

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo (Christian) e Matheus Pereira; Bolasie (Lautaro Diaz) e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.