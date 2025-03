Marvin Vettori e Roman Dolidze se enfrentam, neste sábado (15), na luta principal do UFC Fight Night 254, no UFC Apex, em Las Vegas (EUA). O evento é o sexto Fight Night do ano, que conta com diversos brasileiros no card, inclusive no co-evento principal, onde Elizeu "Capoeira" Zaleski dos Santos entra em ação contra Chidi Njokuani.

Em busca das melhores colocações do ranking do peso médio do UFC, Marvin Vettori e Roman Dolidze terão um combate de cinco rounds. Para o italiano, oitavo na tabela, a vitória seria importante para ter lutas com lutadores que estão acima dele na classificação, como Robert Whittaker e Israel Adesanya, que estão em baixa.

Já o georgiano quer se recuperar da queda que teve na tabela, apesar das duas vitórias consecutivas. Dolidze foi ultrapassado por Paulo "Borrachinha" Costa e ficou na 12ª posição do ranking. Caso vença, Roman irá para a oitava colocação de Vettori.

No co-evento principal do UFC Fight Night 254, Elizeu "Capoeira" Zaleski dos Santos encara Chidi Njokuani. O brasileiro vem de vitória por nocaute na última rodada, contra Zachary Scroggin. Em entrevista ao Lance!, o lutador avaliou de forma positiva o camp que teve para o combate em Las Vegas.

— As expectativas para a luta são as melhores. Fiz um camp muito bem elaborado, graças a Deus, sem lesões. Fiz todo o meu camp em Curitiba mesmo, então estou muito bem preparado e pronto para encarar mais essa batalha — afirmou o brasileiro.

Elizeu Capoeira vai encarar o americano Chidi Njokuani no UFC Fight Night 254 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Além de Elizeu, outros cinco brasileiros entraram em ação no UFC Apex, sendo um no card principal e os demais nas preliminares.

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT 254: Vettori x Dolidze — Las Vegas, EUA

📆 Data: 15 de março de 2025

⏰ Horário: A partir de 16h (horário de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 19h

Peso médio (até 83,9 kg): Marvin Vettori x Roman Dolidze

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Chidi Njokuani x Elizeu "Capoeira" Zaleski dos Santos

Peso leve (até 70,3 kg): Alexander Hernandez x Kurt Holobaugh

Peso galo (até 61 kg): Da'Mon Blackshear x Cody Gibson

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Diyar Nurgozhay x Brendson Moreno

Peso pena (até 65,7 kg): Seung Woo Choi x Kevin Vallejos

Card preliminar — a partir de 16h

Peso pesado (até 120,2 kg): Waldo Cortes Acosta x Ryan Spann

Peso galo (até 61 kg): Suyoung You x AJ Cunningham

Peso galo (até 61 kg): Carlos Vera x Josias Musasa

Peso palha feminino (até 52,1 kg): Stephanie Luciano x Sam Hughes

Peso mosca (até 56,7 kg): Daniel Barez x André Lima

Peso galo feminino (até 61 kg): Josiane Nunes x Priscila Cachoeira

Peso mosca feminino (até 56,7 kg): Yuneisy Duben x Carli Judice