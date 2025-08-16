Breno Lopes avalia derrota e faz pedido à torcida do Fortaleza
Leão perdeu por 2 a 1 para o Fluminense
O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Fluminense na tarde deste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol dos cearenses, o atacante Breno Lopes falou sobre o revés e fez um pedido aos torcedores.
— A gente sabia da dificuldade que seria o jogo, mas a gente necessita de pontos. A gente não estava contando com essa derrota hoje, mas agora é virar a cabeça. Temos um jogo decisivo agora, terça-feira. É tentar classificar. Tem sido difícil, uma temporada difícil - disse o jogador.
— É pedir para o torcedor não abandonar a gente. Estamos incomodados também, tem sido uma temporada frustrante para todos nós. Mas a gente vai lutar até o final. Enquanto houver chance, a gente vai lutar para tirar o Fortaleza dessa situação. Nós não merecemos, nossa família, o torcedor, mas nossa realidade hoje é essa. A gente vai ter que brigar até o final para sair dessa situação - completou.
Em campo, o Fluminense abriu o placar com Germán Cano, ainda nos minutos iniciais do jogo. Os mandantes conseguiram ampliar no 2º tempo, em gol de Canobbio.
O tento do Fortaleza saiu pouco depois. Allanzinho recebeu pela direita e tocou para Breno Lopes, que finalizou sem goleiro para diminuir. Apesar das tentativas nos últimos minutos, o Leão não conseguiu a igualdade.
Próximo jogo do Fortaleza
Depois da derrota para o Fluminense, o Fortaleza voltará a campo contra o Vélez Sarsfield-ARG na próxima terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília). O embate acontecerá pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores - as equipes empataram em 0 a 0 na ida.
