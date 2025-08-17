O Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 no último sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time variou a escalação, mas repetiu erros e saiu com mais um revés no torneio.

Renato Paiva mudou oito dos 11 titulares em comparação com o 0 a 0 diante do Vélez Sarsfield-ARG, pela ida das oitavas da Copa Libertadores - Helton Leite, Ávila e Lucas Sasha seguiram. Paiva pode ter poupado jogadores por ter uma decisão na terça-feira (19), mas outra possibilidade é a insatisfação com o rendimento do time.

Em campo, o primeiro gol do Fluminense aconteceu por um erro coletivo de marcação. Serna recebeu pela direita após saída rápida e invadiu a área. O atleta foi travado na primeira tentativa, mas acertou a segunda e serviu Cano, que balançou as redes.

O Leão tinha quatro marcadores na área e mais dois chegaram durante o lance. Mesmo assim, nenhum foi capaz de se aproximar do centroavante rival. O Fortaleza chegou perto do empate minutos depois, mas Herrera cabeceou para fora.

Renato Paiva na partida entre Fluminense e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O segundo gol dos mandantes veio em novo erro do sistema defensivo. Serna arrancou pela esquerda e encontrou Canobbio, que desmarcou-se entre Ávila e Weverson para balançar as redes.

Lucca Prior fez boa jogada e acionou Allanzinho, que deixou Breno Lopes em condições de diminuir o placar. Apesar da insistência nos minutos finais, o Fortaleza não conseguiu o empate. O time do Pici é o 19º colocado na tabela, com 15 pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Fluminense, o Fortaleza voltará a campo contra o Vélez Sarsfield-ARG na próxima terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília). O embate acontecerá pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores - as equipes empataram em 0 a 0 na ida.