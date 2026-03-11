O Lance! apresenta os melhores palpites para Vasco x Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12 de março, às 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na TV Record, YouTube da CazéTV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Vasco x Palmeiras (12/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite para vitória do Palmeiras, mesmo atuando fora de casa, surge como a nossa indicação para o confronto, principalmente pela grande diferença de momento entre as equipes. O Verdão vive um excelente início de temporada em 2026, tendo conquistado o Campeonato Paulista no último final de semana e ocupando a liderança do Campeonato Brasileiro.

Já o Vasco atravessa um período de instabilidade, com resultados abaixo do esperado e passando por um processo de reconstrução após a mudança de comando. Além disso, o histórico recente do confronto mostra ampla vantagem do Palmeiras, que soma 14 partidas consecutivas sem derrotas diante do Cruzmaltino. Diante desse cenário, o palpite para vitória do Palmeiras aparece como uma opção muito interessante para o duelo.

O Palmeiras venceu 12 dos 16 jogos disputados na temporada

dos jogos disputados na temporada Abel Ferreira nunca foi derrotado pelo Vasco em sete jogos disputados

jogos disputados O Verdão vem de cinco vitórias consecutivas para essa partida, enquanto o Cruz-Maltino vem de cinco partidas seguidas sem vencer

Outros palpites para Vasco x Palmeiras

Vivendo grande momento na temporada e acumulando uma sequência positiva de resultados, o Palmeiras tem apresentado ótimos inícios de partida. A equipe costuma assumir o controle das ações e impor seu ritmo de jogo desde os primeiros minutos, resultando em abrir o placar em oito dos últimos dez jogos disputados. Esse padrão também aparece no histórico do confronto, já que o Verdão marcou o primeiro gol em todos os últimos cinco encontros contra o Vasco. Diante disso, o palpite para que o Palmeiras volte a sair na frente do marcador ganha ainda mais força.

Mesmo sem conquistar vitórias nas partidas mais recentes, o Vasco tem apresentado um volume ofensivo considerável. Nos últimos dez jogos, a equipe carioca registra média de 18,9 finalizações por partida e, neste início de Campeonato Brasileiro, lidera a liga no quesito, com média de 19,5 tentativas por jogo. Com esse perfil ofensivo, o palpite para que o Cruz-Maltino ultrapasse a linha de finalizações aparece como uma opção interessante para o confronto.

Por fim, no mercado de escanteios, as equipes apresentam médias de 6,8 e 5,7 tiros de canto por partida, respectivamente. Além disso, o Palmeiras tem cedido um número elevado de escanteios aos adversários, com média de 6,5 por jogo nas últimas dez partidas. Esses números reforçam o palpite para que o duelo ultrapasse a linha de escanteios estabelecida.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

O Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro em busca da primeira vitória na competição. Após quatro rodadas, a equipe carioca ocupa a última colocação na tabela, com apenas um ponto conquistado. Além disso, atravessa um momento de instabilidade na temporada, com resultados abaixo do esperado que culminaram na troca de comando, com Renato Portaluppi assumindo a equipe.

Para a partida, Jair e Mateus Carvalho seguem fora, ainda em recuperação de lesão. A boa notícia fica por conta do retorno de Carlos Cuesta, que volta a ficar à disposição e disputa vaga na zaga com Alan Saldivia.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Alan Saldivia (Carlos Cuesta), Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros e Thiago Mendes; Nuno Moreira, Johan Rojas e Andrés Gómez; Claudio Spinelli. Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras - Momento e escalação

Já o Palmeiras vive excelente momento na temporada, embalado pela conquista do Campeonato Paulista no último final de semana. O Verdão também acumula nove partidas consecutivas sem derrotas, com oito vitórias nesse período. Voltando suas atenções para o Campeonato Brasileiro, a equipe paulista lidera a competição após três vitórias seguidas.

Agora, visita São Januário com o objetivo de manter o bom momento, conquistar mais um resultado positivo e seguir na liderança do campeonato. Para a partida, Paulinho e Figueiredo seguem fora, ambos em recuperação de lesão.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan (Jhon Arias); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Confronto direto e estatísticas de Vasco x Palmeiras

O histórico recente entre Vasco e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Vasco x Palmeiras

01/10/2025 - Palmeiras 3 x 0 Vasco - (Campeonato Brasileiro)

04/05/2025 - Vasco 0 x 1 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)

22/09/2024 - Vasco 0 x 1 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)

13/06/2024 - Palmeiras 2 x 0 Vasco - (Campeonato Brasileiro)

27/08/2023 - Palmeiras 1 x 0 Vasco - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Vasco x Palmeiras

Em todas as competições foram disputados 107 jogos entre as duas equipes, com 55 vitórias do Palmeiras, 30 empates e 22 triunfos do Vasco O Vasco não vence o Palmeiras a 14 partidas Abel Ferreira registra sete partidas contra o Vasco, com seis vitórias e um empate O Verdão marcou o primeiro gol em oito dos últimos dez jogos O Gigante da Colina registra média de 18,9 finalizações com 5,4 chutes no alvo nas últimas dez partidas

Comparação de Odds para Vasco x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação para a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Palmeiras

