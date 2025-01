Nesta quinta-feira, a Portuguesa-RJ recebe o Fluminense no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília) e será válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv e Premiere (ambos canais fechados) ➡️ Clique para assistir no Sportv e Premiere

A Portuguesa-RJ faz boa campanha no Campeonato Carioca e nos três jogos que disputou, venceu duas partidas, contra o Bangu e Madureira, e perdeu uma, contra o Botafogo. O time está na briga nas primeiras posições e ocupa o terceiro lugar no Cariocão.

O Fluminense busca sua primeira vitória no Cariocão, após campanha ruim no início do campeonato. Jogando com a equipe reserva, o time teve um mal desempenho nas primeiras partidas do campeonato e acumulou dois empates e uma derrota e está em 10º colocado na tabela.

Riquelme em ação pelo Fluminense em jogo do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

A previsão da volta dos titulares era prevista para acontecer somente após a quinta rodada do Carioca, mas com os resultados, o Fluzão mudou de rota e provavelmente deve vir com nomes do elenco principal na escalação para enfrentar a Portuguesa, além de Mano Menezes voltar ao comando da equipe.

✅ FICHA TÉCNICA

QUARTA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)

PORTUGUESA-RJ: Bruno; Lucas Mota, Ian, Kayke Silva e Thomas Kayck; João Paulo, Wellington, Romarinho e Anderson Rosa; Lohan e Joãozinho

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Guga, Freytes, Ignacio e Renê; Martinelli, Nonato e Lima; Kauã Elias, Canobbio e Riquelme

