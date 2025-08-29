Vasco x Juventude-MS: Lance! transmite Brasileiro de Futsal; veja onde assistir
Partida é válida pela 10ª rodada da competição
Vasco e Juventude-MS se enfrentam pela 10ª semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio do Pedrão, às 20h (de Brasília) em Teresópolis–RJ. Com o time sul-mato-grossense já eliminado, quem ainda busca a vaga na próxima fase é o Cruz-maltino, que precisa de uma vitória para se garantir na fase de mata-mata. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.
Vasco x Juventude-MS - Campeonato Brasileiro de Futsal
Com a primeira fase do campeonato na reta final, o Vasco está perto da classificação ao mata-mata. O time conta com um dos artilheiros da competição, David, o Cruz-maltino precisa de uma vitória para se garantir na próxima fase. Com entradas gratuitas para o duelo no Ginásio Pedrão, a equipe conta com o apoio da torcida vascaína em busca do resultado positivo.
Do outro lado, a Juventude-MS já está eliminada, com nove pontos — uma vitória, três empates e cinco derrotas — e uma das piores campanhas da primeira parte da competição. Com a eliminação precoce do Estrela do Norte, os visitantes buscam se livrar da lanterna do Grupo A.
FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Vasco x Juventude-MS
🏐 Fase: 10ª rodada
📆 Data e horário: Sábado, 30 de agosto, às 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Pedrão, em Teresópolis, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS
