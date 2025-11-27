Vasco x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), em São Januário
O Vasco da Gama recebe o Internacional nesta sexta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime.
Ficha do jogo
Vasco X Internacional: como chegam as equipes?
O Vasco chega para a partida acumulando cinco derrotas consecutivas no Brasileirão. A equipe busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Inter para afastar de vez a ameaça do rebaixamento e, assim, poder direcionar totalmente o foco para a semifinal da Copa do Brasil diante do Fluminense.
Para a partida, o treinador Fernando Diniz terá o retorno do camisa 10, Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão na última partida contra o Bahia. Por outro lado, Tchê Tchê, que recebeu o terceiro amarelo, e David, que foi expulso, desfalcam a equipe.
Com o empate com o Santos na segunda e o Vasco estando um ponto a frente, o Internacional encara o duelo de São Januário como confronto direto. Pressionada com a situação, a comissão técnica de Ramón Díaz deve ir para a 13ª escalação em 13 jogos. A tendência é que da Carbonero e Luis Otávio voltem ao time.
Os Díaz elogiaram a formação com três volante, com Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Gomes. Para o jovem de 18 anos entrar um deles teria que sair. Já no ataque, há mistério em torno da permanência ou não de Rafael Borré no comando do ataque.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X INTERNACIONAL
36ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.
🟨Pendurados: Piton, Cuesta, Paulinho e Barros
INTERNACIONAL (Técnico: Ramón Diáz)
Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré).
🟨Pendurados: Alan Patrick, Bernabei, Bruno Gomes, Carbonero, Clayton Sampaio, Gustavo Prado, Ivan e Juninho.
