Flamengo terá desfalque importante contra o Vasco

O Flamengo inicia no sábado (1), às 17h45 (de Brasília), o duelo com o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Para o jogo de ida, no Estádio Nilton Santos, o técnico Filipe Luís não contará com o zagueiro Danilo.

Segundo o "Ge", o defensor, que passa por trabalho de controle de carga por conta de um incômodo muscular, será preservado pelo treinador rubro-negro.

Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Problema na defesa

A situação para o setor defensivo do Flamengo é um pouco mais delicada. Afinal, além de Danilo, Cleiton também está fora do clássico. O jovem cumprirá mais dois jogos de suspensão por conta da briga no clássico com o Botafogo. Na ocasião, ele agradiu o zagueiro Barboza.

Assim, além dos titulares Léo Ortiz e Léo Pereira, Filipe Luís só terá João Victor e Iago, ambos do sub-20, à disposição. Por conta do clássico, a dupla não viajará com o elenco de juniores para a estreia na Libertadores da catgoria (no dia 1 contra o Olimpia, do Paraguai).

