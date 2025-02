Diretor do Flamengo diz que ajuste nas contas foi ‘marco’ no clube

Diretor de marketing do Flamengo, Marcos Senna lembrou nesta quinta-feira (27) a importância que o ajuste nas finanças do clube, que começou em meados da década passada, teve para trazer o rubro-negro ao patamar atual. De acordo com o executivo, o pagamento de dívidas fiscais e trabalhistas, que diminuiu a capacidade de investimentos no futebol por alguns anos, permitiu ao clube mais do que dobrar a receita após a pandemia.

continua após a publicidade

➡️Sportradar: combate a esquema de apostas deve ser feito em canais adequados

— O Flamengo teve um grupo que chegou há pouco mais de dez anos, 12 anos atrás, e ficou metade desse tempo arrumando o clube administrativamente. O clube pagou mais de R$ 1 bilhão em impostos em quatro ou cinco anos, resolveu entre 500 e 600 dívidas trabalhistas. Foi um marco — lembrou Marcos Senna, durante painel no SBC Summit Rio, que encerrou nesta quinta-feira.

— O principal mérito de tudo isso foi conseguir ter a coragem de convencer a torcida de que nos próximos anos o time não seria um time (tão forte). E permaneceu assim, com disciplina, por quatro ou cinco anos. Não é brincadeira um time popular no Brasil fazer isso. Esse foi, na verdade, o grande mérito — acrescentou.

continua após a publicidade

Marcos Senna citou como ponto de virada o Flamengo de 2019, que sob a batuta de Jorge Jesus conquistou a Libertadores e o Brasileirão.

— Chegou o momento que o Flamengo começou a ter capacidade de construir um time mais forte, também com o incentivo daquele time maravilhoso do Jorge Jesus, de ganhar muita coisa. Foi um marco ali também, de entrar nessa nova etapa, nesse novo conceito, que foi “arrumamos a casa, agora vamos começar a crescer”.

Receitas recorrentes do Flamengo dobraram após pandemia

O diretor de marketing lembrou que a pandemia de covid-19 chegou logo depois, mas isso não impediu que o clube crescesse, e muito, suas receitas nos anos seguintes.

continua após a publicidade

— Vou dar um número: a nossa receita hoje, que nós chamamos de recorrente, aquela que não conta venda de jogador, ela é exatamente o dobro do que era em 2021 — explicou Marcos Senna. E boa parte desse aumento veio com o patrocínio das bets.

— Hoje o investimento que a gente tem com empresas de apostas equivale, no passado, ao investimento da Globo.