Vasco x Flamengo no NBB: veja horário e onde assistir ao jogo de basquete

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil vai começar com um grande clássico. O Vasco da Gama encara o Flamengo na primeira rodada do NBB. No último torneio ambos os times chegaram aos playoffs, mas não chegaram ao título, com o rubro-negro batendo na trave na final. O jogo será realizado no Tijuca Tênis Clube, no sábado (12), às 17h (horário de Brasília) e terá transmissão do YouTube do NBB, TV Cultura, FlaTV, SporTV, ESPN e NBB BasquetPass.

Na última temporada, o Flamengo derrotou o Vasco nas duas ocasiões, em partidas marcadas pelo equilíbrio. Nos playoffs, o Rubro-Negro foi derrotado para o Franca na grande decisão, com média baixa de pontos, já o cruz-maltino se despediu da competição para o Bauru, nas quartas de final.

Para a atual temporada, o Vasco reforçou o time e fez uma boa preparação. No Torneio de Abertura, o cruz-maltino foi derrotado para o KTO Minas na decisão, o mesmo time que eliminou o Flamengo nas semifinais. O Rubro-Negro vem de momento instável e ainda não conseguiu encontrar o time ideal após perder alguns destaques do time.

✅ Onde assistir: Vasco x Flamengo - NBB

🗓️ Data: 12 de outubro de 2024

⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

🌐 Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, TV Cultura, FlaTV, SporTV, ESPN e NBB BasquetPass.