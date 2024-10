Brasil conquista primeira medalha no Grand Slam de judô de Abu Dhabi

O Brasil conquistou a primeira medalha no Grand Slam de judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nesta sexta-feira (11). Em duelo 100% brasileiro, Shirlen Nascimento superou Sarah Souza na disputa pelo bronze da categoria 57 kg. A medalhista forçou dois shidos da compatriota e ainda aplicou um waza-ari na sequência.

O primeiro dia da competição também contou com outros brasileiros. Gabriela Conceição, da categoria 52 kg, disputou o bronze com a húngara Roza Gyertyas, mas foi superada por estrangulamento. Com isso, terminou na quinta colocação.

Na mesma categoria, Amanda Lima estreou com vitória diante da filipina Joemari-Heart, mas foi superada pela mongol Sosorbaram Lkhagvasuren e, na repescagem, perdeu para a francesa Lea Metrot.

O único homem brasileiro em ação foi Diego Ismael, que foi eliminado pelo uzbeque Samariddin Kuchkarov logo na estreia da categoria 60 kg.