Ramon Dino e Chris Bumstead são dois fisiculturistas na categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2024, o maior evento de fisiculturismo do mundo. O brasileiro do Acre e o canadense, atual pentacampeão da competição, são os grandes favoritos para o título.

continua após a publicidade

➡️ Mr. Olympia 2024: veja os brasileiros favoritos em cada categoria

Na coletiva antes do campeonato, nesta quinta-feira (10), Ramon Dino foi questionado sobre as melhorias que ele promete apresentar no seu físico para conseguir enfim vencer CBum. Na respota, o brasileiro foi direto e citou seus glúteos, costas e posteriores de coxa. Dino ainda lembrou Chris o recado que ele deu no ano anterior.

- Trabalhei em todos os pontos (do físico). Mas minhas costas, glútoes e posteriores... Irmão, é esse ano, eu te disse. Eu te disse no ano passado, se lembra? Esse ano acabou para você, irmão - disse Ramon provocando Cbum.

continua após a publicidade

Além de Ramon e Chris Bumstead, o CBum, o holandês Wesley Vissers e o alemão Urs Kalecinski são os outros concorrentes pelo título.

Onde assistir Mr. Olympia 2024: 212, Classic Physique, Open e Men's Physique

Categoria: 212 Olympia

Pré-julgamento: sexta, 11 de outubro, a partir de 13h30 (no horário de Brasília)

Finais: sexta, 11 de outubro, a partir de 22h (no horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV (pay-per-view)

Categoria: Open Bodybuilding

Pré-julgamento: sexta, 11 de outubro, a partir de 22h (no horário de Brasília)

Finais: sábado, 12 de outubro, a partir de 23h (no horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV (pay-per-view)

continua após a publicidade

Categoria: Classic Physique e Men's Physique Olympia

Pré-julgamento: sábado, 12 de outubro, a partir de 13h30 (no horário de Brasília)

Finais: sábado, 12 de outubro, a partir de 23h (no horário de Brasília)

Onde assistir: OlympiaTV (pay-per-view)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte