Vasco x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário e onde assistir

Na fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal, Vasco e Ceará se enfrentam neste domingo (5) pelo jogo de volta das oitavas de final da competição nacional. A partida terá início às 11h (de Brasília) no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, e vale vaga nas quartas de final do torneio. O confronto será transmitido pelo YouTube do Lance!.

Jogo de ida entre Vasco x Ceará

No jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, Vasco e Ceará empataram em 1 a 1. Na partida disputada no domingo (28), em Teresópolis (RJ), o Ceará saiu na frente, mas o Cruz-Maltino buscou o empate na segunda etapa, deixando o confronto totalmente em aberto.

A partida começou com o Ceará levando perigo logo nos primeiros minutos, obrigando o goleiro Delduque a fazer uma grande defesa. O primeiro tempo seguiu muito equilibrado, mas foi o time visitante que abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Marquinhos cruzou e Rafinha apareceu livre na segunda trave para marcar.

No segundo tempo, o Vasco voltou pressionando em busca do empate e chegou a acertar o travessão. A pressão surtiu efeito quando PK, em uma jogada individual, cortou para o meio e chutou de esquerda para deixar tudo igual.

Com o empate, a vaga nas quartas de final do Brasileirão de Futsal será decidida no próximo domingo (5) em Fortaleza, onde o Ceará terá a vantagem de jogar com o apoio de sua torcida.

Raul Rocha em ação pelo futsal do Vasco (Foto: Divulgação / Vasco)

FICHA TÉCNICA

Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro de Futsal

🏐 Fase: Oitavas de final - Jogo de volta;

📆 Data e horário: Domingo, 05 de setembro, às 11h (de Brasília);

🏟️ Local: Centro de Formação Olímpica (CFO), Fortaleza;

📺 Onde assistir: YouTube do Lance!.

Todos os confrontos da segunda etapa das oitavas de final

Além do duelo entre Vasco e Ceará, outras seis partidas agitam a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Confira todos os jogos:

Paraná Clube x São Miguel

Traipu x América-MG

Passo Fundo x União São João

Atlético-PI x Criciúma

Chapecoense x São Joseense

Fortaleza x Sorriso













