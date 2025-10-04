Vasco x Ceará pelo Brasileiro de Futsal: veja horário e onde assistir
Equipes se enfrentam neste domingo (5), pelo jogo de volta das oitavas
Na fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal, Vasco e Ceará se enfrentam neste domingo (5) pelo jogo de volta das oitavas de final da competição nacional. A partida terá início às 11h (de Brasília) no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, e vale vaga nas quartas de final do torneio. O confronto será transmitido pelo YouTube do Lance!.
Jogo de ida entre Vasco x Ceará
No jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, Vasco e Ceará empataram em 1 a 1. Na partida disputada no domingo (28), em Teresópolis (RJ), o Ceará saiu na frente, mas o Cruz-Maltino buscou o empate na segunda etapa, deixando o confronto totalmente em aberto.
A partida começou com o Ceará levando perigo logo nos primeiros minutos, obrigando o goleiro Delduque a fazer uma grande defesa. O primeiro tempo seguiu muito equilibrado, mas foi o time visitante que abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Marquinhos cruzou e Rafinha apareceu livre na segunda trave para marcar.
No segundo tempo, o Vasco voltou pressionando em busca do empate e chegou a acertar o travessão. A pressão surtiu efeito quando PK, em uma jogada individual, cortou para o meio e chutou de esquerda para deixar tudo igual.
Com o empate, a vaga nas quartas de final do Brasileirão de Futsal será decidida no próximo domingo (5) em Fortaleza, onde o Ceará terá a vantagem de jogar com o apoio de sua torcida.
FICHA TÉCNICA
Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro de Futsal
🏐 Fase: Oitavas de final - Jogo de volta;
📆 Data e horário: Domingo, 05 de setembro, às 11h (de Brasília);
🏟️ Local: Centro de Formação Olímpica (CFO), Fortaleza;
📺 Onde assistir: YouTube do Lance!.
Todos os confrontos da segunda etapa das oitavas de final
Além do duelo entre Vasco e Ceará, outras seis partidas agitam a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. Confira todos os jogos:
Paraná Clube x São Miguel
Traipu x América-MG
Passo Fundo x União São João
Atlético-PI x Criciúma
Chapecoense x São Joseense
Fortaleza x Sorriso
