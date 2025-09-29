Campeã mundial em 2024, a Seleção Brasileira de futsal procura fazer outro grande ciclo até a Copa do Mundo de 2028. Recentemente, a equipe comandada por Marquinhos Xavier venceu a Copa das Nações, disputada em Brasília. O time nacional, porém, já tem calendário encaminhado até o final de 2026, conforme o Lance! apresenta a seguir.

Além de amistosos em outubro e dezembro, a Seleção disputa a Liga Evolución em novembro deste ano, torneio de tiro curto organizado pela Conmebol. Em 2026, já começa a temporada focada na Copa América. No fim do calendário, tem mais uma edição da Copa das Nações e ainda pode jogar a Finalíssima, confronto entre os campeões sul-americano e europeu.

Calendário da Seleção Brasileira de Futsal

2025

13 a 22 de outubro: dois amistosos contra o Japão

9 a 12 de novembro: Liga Evolución

15 a 21 de dezembro: dois amistosos contra a Holanda

2026

16 a 22 de janeiro: preparação para Copa América

24 de janeiro a 1º de fevereiro: Copa América

6 a 15 de abril: dois amistosos contra a Alemanha

12 a 21 de outubro: Copa das Nações

5 a 8 de novembro: Finalíssima (se vencer a Copa América)

A vitória da Seleção na Copa das Nações, última competição disputada

Foi suado, mas o Brasil conquistou, pela segunda vez, o título da Copa das Nações de Futsal. No dia 21 de setembro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção teve dificuldades para enfrentar a forte defesa da Polônia, adversária da decisão, mas confirmou a vitória por 2 a 1, nos últimos minutos do tempo regulamentar, com gols de Matheus e Marcel. O gol polonês foi marcado por Kubik, ainda no primeiro tempo.

Registro da final da Copa das Nações de Futsal entre Brasil e Polônia (Foto: Joilson Marconne / CBF)

O título da Copa das Nações veio de maneira invicta para o Brasil que, além da Polônia, venceu a Guatemala por 3 a 1 na primeira fase e, na sequência, eliminou o Paraguai com goleada por 5 a 0.