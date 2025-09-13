Vasco x Ceará: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário pela 23ª rodada do campeonato
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco enfrenta o Ceará neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo é valido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico carioca será transmitido ao vivo no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Relacionadas
- Lance! Biz
Léo Jardim no Vasco: herói de novo e no auge do valor de mercado
Lance! Biz12/09/2025
- Fora de Campo
Corinthians, Cruzeiro, Flu ou Vasco? Cicinho crava campeão da Copa do Brasil
Fora de Campo12/09/2025
- Futebol Nacional
Bahia vence o Ceará na ida da final da Copa do Nordeste sub-20
Futebol Nacional10/09/2025
Ficha do jogo
Vasco X Ceará: como chegam os times?
O Vasco vem embalado após se classificar para as semifinais da Copa do Brasil nos pênaltis contra o Botafogo e chega embalado para a partida. No Brasileirão, a equipe ocupa a 15ª colocação e quer se afastar o mais rápido possível da zona do rebaixamento para poder traçar planos mais altos na tabela. A equipe deve ter os desfalques de Lucas Piton e Tchê Tchê que saíram machudados no último jogo.
Já o Ceará, que passou a atual semana treinando, vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude, na Arena Castelão. O resultado alertou a equipe de certa forma, visto que a atual distância para o Z4 é de quatro pontos. A equipe alvinegra soma duas vitórias nos últimos dez jogos que disputou e está na 11ª posição na tabela, com 26 pontos.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CEARÁ
23ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan (Carlos Cuesta), Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Barros, Matheus Carvalho e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas (Matheus Bahia); Dieguinho, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias