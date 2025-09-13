menu hamburguer
Vasco x Ceará: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam em São Januário pela 23ª rodada do campeonato

imagem cameraVasco e Ceará se enfrentam neste domingo (14) em São Januário (Arte: Lance!)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
20:30
Atualizado há 3 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco enfrenta o Ceará neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo é valido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico carioca será transmitido ao vivo no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
CEA
BRASILEIRÃO
23ª RODADA
Data e Hora
domingo, 14 de setembro de 2025, às 20h30
Local
São Januário
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
Var
Jose Claudio Rocha Filho (SP)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere
Clique para assistir no SportTV

Vasco X Ceará: como chegam os times?

O Vasco vem embalado após se classificar para as semifinais da Copa do Brasil nos pênaltis contra o Botafogo e chega embalado para a partida. No Brasileirão, a equipe ocupa a 15ª colocação e quer se afastar o mais rápido possível da zona do rebaixamento para poder traçar planos mais altos na tabela. A equipe deve ter os desfalques de Lucas Piton e Tchê Tchê que saíram machudados no último jogo.

Já o Ceará, que passou a atual semana treinando, vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude, na Arena Castelão. O resultado alertou a equipe de certa forma, visto que a atual distância para o Z4 é de quatro pontos. A equipe alvinegra soma duas vitórias nos últimos dez jogos que disputou e está na 11ª posição na tabela, com 26 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CEARÁ
23ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan (Carlos Cuesta), Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Barros, Matheus Carvalho e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Nicolas (Matheus Bahia); Dieguinho, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon.

