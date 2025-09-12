Corinthians, Cruzeiro, Flu ou Vasco? Cicinho crava campeão da Copa do Brasil

Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco são os times que estão na semifinal da Copa do Brasil, e Cicinho cravou um favorito ao título do torneio. Os duelos só serão disputados em dezembro, após o fim do Brasileirão.

O Corinthians despachou o Athletico Paranaense nas quartas de final com um agregado de 3 a 0, enquanto o Cruzeiro atropelou o Atlético-MG por 4 a 0. Os clubes fazem a primeira semifinal da Copa do Brasil.

Do outro lado da chave na Copa do Brasil, um clássico Carioca: Vasco x Fluminense. O Tricolor Carioca mandou o Bahia para casa depois de fazer 2 a 1 no agregado, enquanto o Vasco venceu o rival Botafogo nos pênaltis depois de um empate por 2 a 2.

De acordo com Cicinho, ex-Real Madrid e Seleção Brasileira, o grande favorito ao título é o Cruzeiro. Entre os semifinalistas, o Cabuloso é o clube que está melhor colocado no Brasileirão, com a segunda posição da tabela.

- Vão ser jogos bacanas de se ver, né. Rivalidade, né. Mas para mim o Cruzeiro é o favorito - cravou Cicinho sobre a Copa o Brasil.

Cicinho cravou campeão da Copa do Brasil na Band (Foto: Reprodução)

Como foi a classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil?

O jogo não poderia ter começado melhor para o Cruzeiro, que já tinha vantagem de 2 a 0. Na primeira chegada na área atleticana, aos 5 minutos, a equipe celeste abriu o placar. William cobrou falta na direita, Fabrício Bruno cabeceou, Christian tentou e, na pequena área, Kaio Jorge completou para as redes.

A nova formação do técnico Jorge Sampaoli, com três zagueiros, deixou o Atlético-MG com mais posse de bola, mas pouca criatividade - a equipe não conseguia chegar à área cruzeirense. A partir da metade do primeiro tempo, o jogo passou a ficar muito truncado, com faltas e disputas ríspidas.

Com atuação firme, o Cruzeiro controlou o jogo até o fim da etapa inicial, enquanto o Atlético-MG não conseguiu ameaçar o gol de Cássio - Hulk, Guilherme Arana e Fausto Vera até chutaram, mas sem perigo.

Para o segundo tempo, Jorge Sampaoli trocou Gabriel Menino por Rony. Mas, assim como na primeira etapa, não houve tempo para qualquer ação atleticana. Aos 2 minutos, depois de escanteio cobrado por Matheus Pereira na esquerda e rebatida da zaga, William chutou de fora da área e Kaio Jorge desviou para o alto do gol.

Com o placar de 4 a 0 no agregado, o Cruzeiro controlou o restante do jogo, enquanto o time alvinegro tentou diminuir o placar, sem sucesso. A melhor chance foi com Hulk, que acertou o travessão do gol de Cássio, aos 24 minutos. Pouco depois, Christian quase ampliou de cabeça. Everson defendeu.

O público do clássico, somente com torcedores do Cruzeiro, é o novo recorde do Mineirão: 61.584 pagantes, superando em um torcedor a marca anterior do confronto pelo returno do Campeonato Brasileiro do ano passado.