Léo Jardim no Vasco: herói de novo e no auge do valor de mercado

Goleiro vascaíno vive os melhores anos da carreira

Escalação do Vasco começa com Leo Jardim no gol
imagem cameraLéo Jardim está na terceira temporada no Vasco
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
18:13
  • Matéria
  Matéria

Mais uma vez ele. Léo Jardim defendeu mais um pênalti para a coleção pelo Vasco e foi o herói da classificação cruz-maltina para a semifinal da Copa do Brasil. O goleiro, atualmente com 30 anos, promoveu estabilidade na baliza vascaína e vive, nas últimas três temporadas, a melhor fase da carreira. Isso se reflete no valor do camisa 1 no mercado.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, Léo Jardim está avaliado, atualmente, em € 7 milhões. A aferição foi feita em junho e repetiu o valor apurado na oportunidade anterior, em dezembro do ano passado. É o maior número que o goleiro já refletiu.

Início

Revelado no Grêmio, o paulista disputou as primeiras partidas como profissional em 2016, quando valia € 100 mil. A primeira medição, porém, foi no início do ano anterior, que apurou o mesmo valor. E o valor de Léo Jardim só foi mudar no final de 2017, temporada em que o goleiro disputou mais nove partidas.

Sem jogos disputados pelo Grêmio em 2018, o goleiro voltou a valer € 100 mil e voltou a se valorizar quando negociado. Primeiramente emprestado ao Rio Ave (POR), clube pelo qual disputou 38 partidas, abriu as portas no mercado europeu. Foi avaliado em € 500 mil em outubro daquele ano e, no janeiro seguinte, já valia € 800 mil. O último valor aferido na equipe portuguesa foi de € 1 milhão.

Na sequência, Léo Jardim se transferiu para o Lille (FRA), mas disputou somente quatro jogos em 2019/2020. O que não impediu o goleiro de já chegar valorizado: simplesmente € 4 milhões em setembro e dezembro de 2019. Em abril de 2020, a avaliação do goleiro estava em € 3,2 milhões.

Ele voltou ao futebol português na temporada seguinte. Por empréstimo, defendeu o Boavista. No período, houve três apurações. Nas duas primeiras, € 3,5 milhões. Em maio de 2021, € 3 milhões. Mas foram 35 partidas pela equipe.

No retorno ao Lille, Léo Jardim ficou uma temporada e, pouco após o início da seguinte, rumou ao Vasco. No último período na equipe francesa, foi avaliado por quatro vezes. Eram € 2,5 milhões em dezembro de 2021, € 3 milhões em março de 2022, novo aumento para voltar a € 4 milhões em maio e queda para € 3 milhões antes do retorno ao Brasil.

E desde que chegou ao Vasco, a carreira do camisa 1 decolou. Estabilizado em € 3 milhões em abril e julho de 2023, o valor do goleiro subiu a € 3,5 milhões em dezembro daquele ano. Em março do ano seguinte, o auge àquela altura: € 4,5 milhões. Mais três meses, € 5,5 milhões. E desde dezembro do ano passado, € 7 milhões.

Léo Jardim no Vasco: herói de novo e no auge do valor de mercado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
