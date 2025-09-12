Mais uma vez ele. Léo Jardim defendeu mais um pênalti para a coleção pelo Vasco e foi o herói da classificação cruz-maltina para a semifinal da Copa do Brasil. O goleiro, atualmente com 30 anos, promoveu estabilidade na baliza vascaína e vive, nas últimas três temporadas, a melhor fase da carreira. Isso se reflete no valor do camisa 1 no mercado.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, Léo Jardim está avaliado, atualmente, em € 7 milhões. A aferição foi feita em junho e repetiu o valor apurado na oportunidade anterior, em dezembro do ano passado. É o maior número que o goleiro já refletiu.

Revelado no Grêmio, o paulista disputou as primeiras partidas como profissional em 2016, quando valia € 100 mil. A primeira medição, porém, foi no início do ano anterior, que apurou o mesmo valor. E o valor de Léo Jardim só foi mudar no final de 2017, temporada em que o goleiro disputou mais nove partidas.

Sem jogos disputados pelo Grêmio em 2018, o goleiro voltou a valer € 100 mil e voltou a se valorizar quando negociado. Primeiramente emprestado ao Rio Ave (POR), clube pelo qual disputou 38 partidas, abriu as portas no mercado europeu. Foi avaliado em € 500 mil em outubro daquele ano e, no janeiro seguinte, já valia € 800 mil. O último valor aferido na equipe portuguesa foi de € 1 milhão.

Na sequência, Léo Jardim se transferiu para o Lille (FRA), mas disputou somente quatro jogos em 2019/2020. O que não impediu o goleiro de já chegar valorizado: simplesmente € 4 milhões em setembro e dezembro de 2019. Em abril de 2020, a avaliação do goleiro estava em € 3,2 milhões.

Ele voltou ao futebol português na temporada seguinte. Por empréstimo, defendeu o Boavista. No período, houve três apurações. Nas duas primeiras, € 3,5 milhões. Em maio de 2021, € 3 milhões. Mas foram 35 partidas pela equipe.

No retorno ao Lille, Léo Jardim ficou uma temporada e, pouco após o início da seguinte, rumou ao Vasco. No último período na equipe francesa, foi avaliado por quatro vezes. Eram € 2,5 milhões em dezembro de 2021, € 3 milhões em março de 2022, novo aumento para voltar a € 4 milhões em maio e queda para € 3 milhões antes do retorno ao Brasil.

E desde que chegou ao Vasco, a carreira do camisa 1 decolou. Estabilizado em € 3 milhões em abril e julho de 2023, o valor do goleiro subiu a € 3,5 milhões em dezembro daquele ano. Em março do ano seguinte, o auge àquela altura: € 4,5 milhões. Mais três meses, € 5,5 milhões. E desde dezembro do ano passado, € 7 milhões.