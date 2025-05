Vasco terá desfalque de Payet contra o Bragantino pelo Brasileirão

O Vasco tem mais um desfalque certo para partida contra o Bragantino. Trata-se do meia Dimitri Payet. O camisa 10 foi liberado pelo clube para resolver questões particulares na França.

Confira o comunicado do Vasco sobre Dimitri Payet

"O Vasco da Gama informa que, atendendo um pedido do atleta, liberou o meia Dimitri Payet para ir à França resolver questões particulares."

Além de Payet, o Vasco não conta com o zagueiro Luiz Gustavo e o volante Hugo Moura. A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão nesta rodada.

Payet entrou em campo pela última vez no dia 15 de abril. Ou seja, há quase dois meses. O meia francês sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito na derrota do Vasco para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

O vínculo de Payet com o Vasco está entrando na reta final. O meia francês tem contrato com o Cruz-Maltino até o dia 31 de julho deste ano. A tendência é de que o clube não renova com o camisa 10.

Vasco e Bragantino se enfrentam às 21h deste sábado (31). A partida, que é válida pela 11ª rodada do Brasileirão, será em São Januário.