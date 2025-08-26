Andrés Goméz é apresentado pelo Vasco e elogia Diniz: ‘Potencializa seus jogadores ‘

Andrés Goméz foi oficialmente apresentado pelo Vasco na tarde desta terça-feira (26). O atacante colombiano, que já estreou com a camisa cruz-maltina, deixou boa impressão ao dar a assistência para o gol de Rayan na vitória sobre o Corinthians no último domingo (24).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Durante sua coletiva de apresentação, o atleta destacou o treinador Fernando Diniz e disse que ele tem uma grande participação no desempenho dos seus jogadores.

— O professor Diniz é um que exige muito dos jogadores, claramente, porque sempre os potencializa. Pouco a pouco, estou me adaptando e me sentindo melhor a cada dia. Penso que o incômodo que tive havia me travado um pouco. A cada dia me sinto melhor. O técnico, os assistentes, todos os profissionais do clube me deram muita confiança e isso é o mais importante.

continua após a publicidade

Confira outros tópicos da coletiva de Andrés Goméz

Escolha de vir para o Brasil

— Sinto que aqui no Brasil o futebol é mais vistoso de onde eu estava. Eu gosto muito da liga, porque recentemente jogadores colombianos como Jhon Arias e Richard Ríos tem saído para os principais clubes europeus. Eu espero que esse seja meu destino, mas antes tenho que trabalhar.

Sobre o lado do campo que prefere atuar

— Me senti bem pela esquerda. Ultimamente tenho jogado pela direita, mas não tenho problema de atuar pela esquerda.

➡️ Vasco anuncia a venda de zagueiro para o Bahia

Estreia em São Januário

— Me senti muito feliz e contente por entrar em campo com a torcida. Se sentia a vibração, a energia, e por sorte pude entrar e dar minha primeira assistência. Esperamos que haja muitos gols mais para celebrar com eles.

continua após a publicidade

Objetivo com a camisa do Vasco

— A meta que me impus ao chegar aqui era ganhar meu espaço entre os 11 titulares. Depois, ajudar ofensivamente. Mas o mais importante é ajudar com gols e assistências, que são o que vai fazer a diferença em jogos.

Adaptação ao futebol brasileiro

— Dos companheiros, com quem mais tenho falado é Vegetti, que tem me guiado, várias vezes traduz (diálogos). Me parece muito muito bom capitão.

➡️ Ídolo do Vasco revela bastidores da final da Libertadores de 1998

Peso de vestir a camisa 11 do Vasco

— Alguns companheiros me haviam dito a importância deste número, o último que o teve foi Coutinho. Venho com expectativas muito altas. Quero dar o melhor de mim.

Importância de Diniz nas negociações

— Falamos sobre o projeto, que me convenceu. Em segundo, o técnico Diniz terminou de me convencer pela personalidade que tem, como trabalha e ajuda os jogadores. Penso que é o mais importante para mim.

Trajetória de Gómez

Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Gómez disputou 57 partidas, marcou 12 gols e deu cinco assistências antes de se transferir para o Real Salt Lake, nos Estados Unidos. Na Major League Soccer, viveu a melhor fase da carreira, somando 65 jogos, 15 gols e 15 assistências. O bom desempenho despertou o interesse do Rennes, que o contratou por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, à época).

Na França, no entanto, o atacante teve dificuldades de adaptação. Foram 19 jogos e três gols, mas com uma média de um gol a cada 123 minutos em campo, mostrando eficiência mesmo sem sequência.

O jogador também tem quatro jogos pela seleção colombiana e acumula dois gols. Agora, no Vasco, ele busca retomar a regularidade e recuperar o nível que o projetou internacionalmente.

Andrés Gomez comemora gol marcado pela seleção da Colômbia (Foto: Reprodução / X)

Com velocidade, drible e capacidade de atuar pelo lado direito do ataque, Gómez chega para dar novas opções ao técnico Fernando Diniz e reforçar um setor que vem sofrendo com a falta de regularidade nesta temporada. A expectativa é que o colombiano esteja à disposição em breve, após concluir os trâmites burocráticos e iniciar os treinos com o elenco cruz-maltino.