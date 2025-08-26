Diretor do Botafogo manda recado à torcida sobre projeto da SAF

Antes da apresentação do atacante Chris Ramos, no Estádio Nilton Santos, nesta terça-feira (26), Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva da SAF do Botafogo, dirigiu-se ao torcedor alvinegro para falar sobre a eliminação precoce na Libertadores, nas oitavas de final, para a LDU, e o momento da empresa quanto estrutura.

Brito destacou o restante da temporada e que o trabalho "não vai parar". O foco do Botafogo, agora, é a conquista inédita da Copa do Brasil. O primeiro jogo da ida das quartas de final será nesta quarta, em São Januário, contra o Vasco.

— Quero falar a todos que estamos chateados, conforme o próprio John (Textor) tinha falado, nosso planejamento era ir mais longe, era ideia nossa, trabalhamos muito para isso. A gente lamenta, mas já passou. Foco total no Brasileiro e na Copa do Brasil. Como o Marlon diz, temos que encontrar nossa melhor versão para que possamos focar principalmente na Copa do Brasil, que é o próximo jogo. Ficamos extremamente felizes em ver em menos de uma hora a torcida do Botafogo comprar todos os ingressos do setor visitante, isso mostra essa união entre clube e torcida — iniciou o diretor do Botafogo.

— Falar um pouco sobre a palavra “projeto” no Botafogo, a gente sempre vê o hoje e o amanhã. Desde que iniciamos no clube, vemos trabalhando muito para deixar um legado, uma história, esse é o principal foco na nossa passagem, no nosso dia a dia. Deixar uma marca, um legado onde todo mundo lembre do que está sendo feito aqui no Botafogo — completou.

Alessandro Brito, diretor do Botafogo (Foto: Reprodução/Botafogo TV)

A SAF do Botafogo vive momento complicado em meio às disputas judiciais entre Textor, Eagle Football e o fundo de investimento estadunidense Ares. Há o temor por um colapso, mas, enquanto isso, o foco é o trabalho de reestruturação.

— O trabalho não vai parar, estamos trabalhando no dia a dia para conseguir dar o melhor para nosso torcedor, que sai de casa, coloca a camisa no fim de semana para sair com a família, que coloca a melhor camisa para jogar junto com a gente. O trabalho de gestão não é só o campo. O que o Botafogo tem hoje eu posso garantir a todos vocês que é um Botafogo que vai dar um futuro brilhante para você, torcedor. O clube vai ficar, e nós, profissionais, vamos dar o melhor, sabendo que um dia vamos deixar o clube, mas o que queremos deixar ou tentar é entrar na história do clube, esse é o objetivo de todos os funcionários do Botafogo — encerrou Alessandro Brito, diretor do Botafogo.