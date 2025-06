Brasil x Canadá na VNL feminina: saiba o horário e onde assistir

O Brasil joga na VNL feminina contra o Canadá nesta sexta-feira (20), às 13h30 (de Brasília), em Istambul, na Turquia, pela segunda semana da competição internacional. Na quarta-feira, a Seleção derrotou a Bélgica por 3 a 1. O confronto terá transmissão do Sportv (canal fechado) e da VBTV (streaming de vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Para a segunda semana, o Brasil já pode contar com Gabi Guimarães e Rosamaria no elenco comandado por Zé Roberto. Rosamaria chegou a estar entre as relacionadas para o primeiro confronto e pôde começar como titular, enquanto a estreia da ponteira e capitã Gabi Guimarães deve ocorrer nas próximas partidas.

Brasil e Canadá tiveram três confrontos diretos na VNL. Dessas, o Canadá saiu vitorioso em somente uma ocasião. Foi em 2023, num jogo apertado, encerrado em 3 a 2 para as canandenses. Os demais confrontos foram vencidos pelo Brasil em 3 a 1.

Brasil na primeira semana da VNL feminina (Foto: Divulgação CBV)

Histórico dos confrontos da segunda semana

BRASIL x REP. DOMINICANA - SÁBADO, 21 DE JUNHO | 10h*

As seleções tiveram cinco confrontos diretos na VNL. O Brasil tem apenas uma derrota. Nos Jogos Olímpicos de Paris, as dominicanas perderam por 3 a 0. Já nos Jogos Panamericanos de Santiago, em 2023, o Brasil foi derrotado por 3 a 0.

BRASIL x TURQUIA - DOMINGO, 22 DE JUNHO | 13h30*

Da segunda semana, a Turquia foi a seleção que as brasileiras enfrentaram mais vezes na VNL. Foram oito jogos desde 2018. O Brasil venceu cinco dessas partidas, incluindo a última. Nas Olimpíadas de Paris 2024, as brasileiras saíram vitoriosas contra as turcas e levaram a medalha de Bronze. Esta será, provavelmente, a disputa mais difícil do Brasil na etapa.

*Os jogos serão transmitidos no SporTV 2 | Horários de Brasília

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Bélgica pelo VNL feminina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Bélgicaa

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de junho, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Istambul, na Turquia

👁️ Onde assistir: SporTV e VBTV