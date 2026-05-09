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Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Jogo na Arena MRV é válido pela 15ª rodada do Brasileirão

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/05/2026
14:51
Onde Assistir Atlético-MG x Botafogo
imagem cameraAtlético-MG x Botafogo se enfrentam neste domingo, em Belo Horizonte (Arte: Lance!)
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Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), vivendo momentos parecidos no Brasileirão. As duas equipes somam 17 pontos, vivem momento de transição e tentam chegar à parte de cima da tabela. O duelo, válido pela 15ª rodada do campeonato, terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

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Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
ATL
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
15ª Rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 10 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

Além do momento parecido, Atlético-MG e Botafogo também precisam encarar desfalques. O time mineiro não poderá contar com Lyanco e Alan Franco, suspensos. E isso que o técnico Eduardo Domínguez já não poderia contar com Cissé, Victor Hugo, Índio e Cuello, todos passando por tratamento de lesões.

Franclim Carvalho, por sua vez, não terá Vitinho, suspenso, e Júnior Santos, que pertence ao próprio Atlético-MG. Além deles, há dúvida sobre a utilização do zagueiro Barboza, que está de saída para o Palmeiras. O defensor tem dez partidas no Brasileirão, e pelo regulamento ainda poderá jogar mais duas vezes pelo Botafogo.

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Botafogo e Atlético-MG se enfrentam no Nilton Santos pelo Brasileirão
Atlético-MG e Botafogo voltam a se enfrentar pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Tudo sobre Atlético-MG x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

Ficha Técnica:

⚽ ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Domingo, dia 10 de maio de 2026
📍Estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Horário: 16H (de Brasília)
📺Onde assistir: Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view) 
🗣️Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
📟 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Prováveis escalações:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard (Scarpa); Alan Minda e Cassierra..

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BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Mateo Ponte, Bastos, Ferraresi (Barboza) e Alex Telles; Medina, Edenilson e Danilo; Villalba (Kadir), Matheus Martins e Arthur Cabral.

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