Remo x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Mangueirão
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Remo e Palmeiras se e enfrentam neste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém-PA, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão de TV Globo (aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube). Clique para assistir no Premiere.
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A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 33 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 27 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, três empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols. O Remo, por sua vez, vive uma situação diferente. O time é penúltimo colocado na tabela de classificação, com apenas 11 pontos.
Ficha do jogo
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O Palmeiras tem algumas baixas em razão de lesões, sendo o último a entrar no departamento médico lateral-esquerdo Arthur, que teve constatado um edema na coxa direita nos exames de reapresentação e permaneceu na parte interna na sexta-feira (8) aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.
Já o uruguaio Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, evoluiu no tratamento com atividades no gramado. E o centroavante Vitor Roque, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no início da semana, fez tratamento na parte interna do centro de excelência.
Confira arbitragem e prováveis escalações de Remo x Palmeiras
REMO x PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém-PA
👁️ Onde assistir: TV Globo, Premiere e GE TV
🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ Prováveis escalações
REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Jaderson; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Ramón Sosa (Mauricio); Allan (Felipe Anderson), Jhon Arias e Flaco López.
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