Remo x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Remo e Palmeiras se e enfrentam neste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém-PA, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão de TV Globo (aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube). Clique para assistir no Premiere.

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A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 33 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 27 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, três empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols. O Remo, por sua vez, vive uma situação diferente. O time é penúltimo colocado na tabela de classificação, com apenas 11 pontos.

Ficha do jogo REM PAL BRASILEIRÃO 15ª RODADA Data e Hora Domingo (10), às 16h (de Brasília) Local Estádio Mangueirão, em Belém-PA Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

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O Palmeiras tem algumas baixas em razão de lesões, sendo o último a entrar no departamento médico lateral-esquerdo Arthur, que teve constatado um edema na coxa direita nos exames de reapresentação e permaneceu na parte interna na sexta-feira (8) aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

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Já o uruguaio Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, evoluiu no tratamento com atividades no gramado. E o centroavante Vitor Roque, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no início da semana, fez tratamento na parte interna do centro de excelência.

Confira arbitragem e prováveis escalações de Remo x Palmeiras

REMO x PALMEIRAS

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém-PA

👁️ Onde assistir: TV Globo, Premiere e GE TV

🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

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⚽ Prováveis escalações

REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Jaderson; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Ramón Sosa (Mauricio); Allan (Felipe Anderson), Jhon Arias e Flaco López.

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